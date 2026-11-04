Babaeski'de ev yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

yangının çıktığı adres ve ilk müdahale:

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 612 No'lu Sokak'ta bulunan bir meskende henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yangının kontrol altına alınması ve zarar:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölüm veya yaralanma olmadığı; ancak evde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

BABAESKİ’DE MESKEN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ