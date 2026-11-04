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Babaeski'de ev yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Babaeski Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde çıkan ev yangını, Babaeski Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Babaeski'de ev yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

yangının çıktığı adres ve ilk müdahale:

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 612 No'lu Sokak'ta bulunan bir meskende henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yangının kontrol altına alınması ve zarar:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölüm veya yaralanma olmadığı; ancak evde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

BABAESKİ’DE MESKEN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

BABAESKİ’DE MESKEN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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