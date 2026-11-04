Çanakkale'de Ayvacık'ta kaybolan alzaymır hastası için arama çalışmaları sürüyor

olay ve arama çalışmaları:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyünde yaşayan alzaymır hastası Zeynep Öztürk (80), 2 Kasım günü kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi ve kayıp kişinin bulunmasına yönelik arama çalışmaları başlatıldı. Olay, köy sakinleri ve yakın çevre tarafından da yakından takip ediliyor.

ekiplerin saha çalışması:

Jandarma ekipleri, köy çevresindeki zeytinlik ve ormanlık alanlarda sistemli tarama yapıyor. Arama çalışmalarına ayrıca AFAD ve AKUT ekipleri destek veriyor; ekipler gün ışığıyla birlikte geniş alanlarda detaylı inceleme yürütüyor. Arama faaliyetleri sessiz ve yoğun arazi koşullarında devam ediyor.

aile ve yetkililerden çağrı:

Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası yürütülen çalışmalarda yetkililer, vatandaşlardan bölgedeki olası görgü tanıklığı ve bilgi paylaşımlarını önemle rica ediyor. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede görülen herhangi bir hareketlilik veya bilgi jandarma birimlerine bildirilmesi isteniyor. Resmi açıklamalar ve ekiplerin yönlendirmeleri takip ediliyor.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE 2 KASIM GÜNÜ KAYBOLAN KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI 80 YAŞINDAKİ ZEYNEP ÖZTÜRK’Ü ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.