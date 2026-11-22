Babaeski'de şalvar gecesi coşkusu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen Şalvar Gecesi'nde davetliler, geleneksel şalvar kıyafetleriyle bir araya geldi. Gece boyunca çalınan farklı müzik parçalarına eşlik eden katılımcılar, pistte dans ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Gecenin atmosferi:

Müzik ve hareketin iç içe geçtiği etkinlikte, katılımcıların özgün kıyafetleri geceye görsel zenginlik kattı. Şalvarların renk ve desenleri, dans sırasında ortaya çıkan ritimle birleşerek izleyicilere canlı bir sahne sundu.

Geleneklerin buluşması:

Etkinlik, sadece eğlence değil; aynı zamanda yerel giyim kültürünün ve toplumsal bağların güçlendiği bir platform işlevi gördü. Katılımcılar, şalvarlarıyla piste çıkarak hem mirası yaşattı hem de geceye damga vuran anlar yarattı.

Şalvar Gecesi, Babaeski'de geleneksel kıyafetlerin önemini hatırlatan, topluluk bağlarını pekiştiren ve fotoğraflara yansıyan canlı karelerle son buldu.

BABAESKİ’DE ŞALVAR GECESİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU