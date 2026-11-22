Nikah Tuzla'da kıyıldı:

Demir Çelik Lisesi'nde başlayan ve yarım asrı aşan arkadaşlıklarını evliliğe taşıyan Servet Erkenez (75) ile Kamil Yıldırım (75), Tuzla'da dünya evine girdi. Yaz aylarını Akçay'da, yılın diğer zamanını İstanbul'da geçiren çiftin nikahı, ailelerinin ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Arkadaşlıktan aşka dönüşen ilişki:

Yıllar içinde bayramlarda ve doğum günlerinde sürdürdükleri iletişimin zamanla farklı bir boyut kazandığını anlatan çift, bu değişimi samimi sözlerle paylaştı. Servet Erkenez, 'Uzun yıllardır birbirimizi arkadaş olarak görüyorduk ama arkadaşlığımız aşka döndü ve karar verdik; sonbaharımızı yaşamak istiyoruz.' dedi. Kamil Yıldırım ise ilişkiyi 'İkinci bahar gibi biraz, ikinci bahar oldu bizim için' sözleriyle özetledi ve aralarındaki kıvılcımı 'Ben beğeniyordum, herhalde o da beni beğeniyordu galiba' ifadeleriyle anlattı.

Aile desteği ve belediye katkısı:

Annesini yalnız bırakmak istemeyen Hülya Rosen, mutluluğu paylaşmak için ABD'den bir haftalığına İstanbul'a gelerek törende yer aldı. Rosen, çiftin birbirini çok sevdiğine inandığını ve bu birlikteliğin gençlere umut olmasını dilediğini belirtti; buluşmanın kendileri için de sürpriz olduğunu ifade etti.

Aile, törene ev sahipliği yapan Tuzla Belediyesi'ne teşekkür etti. Nikahı kıyan Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sunar, Başkan Av. Eren Ali Bingöl'ün selam ve mutluluk temennilerini iletti. Neşeli anların yaşandığı tören sonrası yaş sorusuna esprili bir dille '34, hatta 32' yanıtını veren çift, yeni hayatlarına 'Ölünceye kadar evet' diyerek başladı ve ömür boyu mutluluk temennileri kabul edildi.

LİSE SIRALARINDA FİLİZLENEN 58 YILLIK ARKADAŞLIKLARINI NİKAH MASASINA TAŞIYAN SERVET ERKENEZ VE KAMİL YILDIRIM ÇİFTİ, TUZLA’DA DÜNYA EVİNE GİRDİ