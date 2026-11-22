uğurlama töreni:

Mudurnu ilçesindeki Beşkavaklar Camisinde yatsı namazının ardından düzenlenen törende, kutsal topraklara giderek umre ibadetini yerine getirecek 35 kişi için dualar edildi ve tilavetler okundu.

Programda Mudurnu İlçe Müftülüğü vaizi umre ibadeti hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı; cami dışında bekleyenlere ise Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu ve ilahiler seslendirildi.

veda ve yolculuk:

Uğurlama sırasında yolcular saf tutarak hep birlikte dua etti, daha sonra yakınlarıyla helalleşerek vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı tören sonunda 35 umre yolcusu otobüse binerek kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

Törene katılanlar ve yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, programın birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdiği gözlendi.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE KUTSAL TOPRAKLARA UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKAN 35 KİŞİ, AİLELERİ VE YAKINLARININ KATILDIĞI TÖRENLE DUALAR VE GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE UĞURLANDI.