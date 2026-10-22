Babasını ambulansa teslim etti, hastaneye giderken domuza çarpıp yaralandı

Kazanın gelişimi

Karaman merkeze bağlı Dinek köyü yakınlarında meydana gelen kazada, İ.S. sabah saatlerinde rahatsızlanan babasını sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri babayı ambulansa aldıktan sonra İ.S. kamyonetiyle ambulansın ardından hastaneye doğru ilerledi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

İlerleyen yolculuk sırasında aniden yola çıkan bir domuz nedeniyle 42 EJA 24 plakalı kamyonet çarpma yaşadı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahkikat:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra babasının da götürüldüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KARAMAN’DA RAHATSIZLANAN BABASINI AMBULANSA TESLİM ETTİKTEN SONRA HASTANEYE GİTMEK ÜZERE YOLA DEVAM EDEN SÜRÜCÜ, KAMYONETİYLE DOMUZA ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.