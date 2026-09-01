Bafra ovası'nda aronya üretimi dördüncü yılda pazara açıldı

Destek ve üretim süreci:

Samsun’un Bafra Ovası’nda aronya üreticileri hasada başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğünde yürütülen çalışmayla üreticiler, ürünlerini genellikle sipariş üzerine satışa sunuyor.

Karaburç Mahallesi’nde aronya yetiştiren Hülya Yangın Ertekin, yaklaşık 5 yıl önce dikilen fidanların dördüncü yılda hasada geldiğini söyledi. Üreticiler, yetiştirme sürecinde sağlanan desteğin alana yeni üreticiler kazandırdığını belirtiyor.

Ürün özellikleri ve talep:

Ertekin, aronya meyvesine yönelik ilginin arttığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Sipariş üzerine çalışıyoruz. Aronyanın faydalarının insanlar tarafından artık daha fazla bilinmesi talebi de artırdı. Özellikle antioksidan özelliğinin yüksek olması nedeniyle tercih ediliyor. Ancak tüketim miktarına da dikkat edilmesi gerekiyor."

Pazarlama ve kooperatifleşme hedefi:

Ertekin, aronya üretimine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle başladıklarını, fidanların ücretsiz olarak dağıtıldığını ve kendilerinin de talepte bulunarak dikim yaptıklarını kaydetti. Üreticiler şu an pazarlama konusunda ciddi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor.

Üreticiler, Bafra’daki aronya üreticilerinin bir araya gelerek daha geniş pazarlara ulaşması gerektiğini ifade ediyor. Ertekin, dondurma fabrikalarından da aronya için talep olduğunu belirterek, bu taleplere daha iyi cevap verebilmek amacıyla kooperatif çatısı altında toplanıp satışları bu şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bölgede aronya üretiminin yaygınlaşması ve oluşturulacak kooperatif yapılanmasıyla birlikte ürünün daha geniş pazarlara ulaştırılması amaçlanıyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE ARONYA ÜRETİCİLERİ, HASADA BAŞLADI. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAFRA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÖNCÜLÜĞÜNDE ÜCRETSİZ DAĞITILAN FİDANLARLA ÜRETİME BAŞLAYAN ÇİFTÇİLER, ÜRÜNLERİNİ SİPARİŞ ÜZERİNE SATIŞA SUNUYOR.