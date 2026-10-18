Bafra TSO'da kırmızı listenin tam saha zaferi

Seçimin özeti

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinde, Göksel Başar önderliğindeki kırmızı liste seçimleri önde tamamladı. Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen oylamada, oy kullanma hakkı bulunan 1.638 üyeden 1.500’ü sandık başına gitti.

oy dağılımı ve katılım:

Sayım sonunda açıklanan rakamlara göre kırmızı liste 920, mavi liste ise 686 oy aldı. Açıklanan bu oy dağılımının, bildirilen katılım sayısı ile tam olarak örtüşmediği görülüyor; seçim sonucunun resmi bildirimi ve feragat süreci sonrasında nihai durum netleşti.

feragat kararı ve yönetim süreci:

İlk sayımlarda 4. meslek grubunu kazandığı bildirilen mevcut başkan Serdal Sefa Kocabaş ve yönetimi, aldıkları karar doğrultusunda kazandıkları 4. gruptan feragat ettiklerini Bafra Seçim Kurulu Müdürlüğü’ne bildirdi. Bu gelişmeyle birlikte kırmızı liste, 12 meslek grubunun tamamında üstünlüğü sağlamış oldu.

Oy dağılımı ve feragat kararının ardından Göksel Başar yeni dönem yönetiminde başkanlık için ön plana çıktı. Bafra TSO’nun yönetim kurulu başkanı ve diğer organlarının kesinleşmesi, önümüzdeki süreçte yapılacak organ seçimlerinin ardından ilan edilecek.

BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNDE GÖKSEL BAŞAR’IN KIRMIZI LİSTESİ, 12 MESLEK GRUBUNUN TAMAMINI KAZANARAK SEÇİMİ ÖNDE TAMAMLADI.