Konya'da tarladan depoya: TMO yaklaşık 2 milyon ton hububat alımını tamamladı

TMO Konya alım sezonunu yoğun bir operasyonla bitirdi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Konya'da bu yıl yüksek rekolteli hasat döneminde kapsamlı bir alım programı yürüttü. TMO Konya Başmüdürlüğü öncesinde yaptığı hazırlıklar sayesinde sahada hızlı ve düzenli teslimat sağlanırken, üreticiler kurum güvencesiyle ürünlerini teslim etme imkânı buldu.

Alımların kapsamı ve lojistik hazırlıklar:

Ofisin konuyla ilgili takvimine göre 2 Haziran 2026 tarihinde açıklanan arpa ve buğday alım fiyatlarının ardından 3 Haziran itibarıyla alım süreci başlatıldı. Başmüdürlük, depolama kapasitesi, personel ve teknik altyapı hazırlıklarını tamamlayarak sahadaki çalışmaları 22 Haziran 2026 tarihinde başlattı. Konya hinterlandındaki 92 alım noktasında yürütülen alımlarda üreticilerden yaklaşık 2 milyon ton hububat teslim alındı.

Dijital randevu sistemi ve üreticiye etkisi:

Sezon boyunca devreye alınan yenilenen dijital randevu sistemi, üreticilerin ürünlerini teslim edecekleri tarih ve alım noktasını önceden belirlemesine imkân verdi. Bu uygulama, alım noktalarında oluşabilecek yoğunlukların azalmasını, teslim süreçlerinin daha hızlı ve düzenli olmasını sağladı. Erken dönemde açıklanan alım fiyatları ve yaygın alım ağı üreticilere hasat döneminde güçlü bir alternatif sundu.

Bölgesel uygulamalara örnek teşkil eden çalışma kapsamında TMO, Konya’nın önemli tarım merkezlerinden olan Beyşehir ilçesinde de alımlar yaparak bölge üreticilerinin ürünlerini kurumsal güvence altında teslim etmelerine olanak verdi.

Hububattan haşhaşa, mercimeğe kadar süren alım takvimi:

Hububat alımlarının tamamlanmasının ardından TMO, 9 farklı noktada haşhaş alımına başladı. Haşhaş alımlarının ardından haşhaş tohumu alım sürecinin başlatılması planlanıyor. Öte yandan yeşil mercimek alımlarına ilişkin takvimde de ilerleme kaydedildi; 28 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yeşil mercimek alım fiyatlarının ardından Konya Damlakuyu Geçici Alım Merkezinde 2 Eylül 2026 itibarıyla yeşil mercimek alımlarına başlandı.

TMO’nun hasat sezonu boyunca farklı ürün gruplarını kapsayan kesintisiz alım süreci, üreticinin yanında olma taahhüdünü sürdürdü ve tarladan depoya uzanan operasyonun uygulanmasında merkezi rol oynadı.

Üreticinin emeğine yönelik düzenleyici rol:

TMO Konya Başmüdürlüğü, yürüttüğü alımlarla yalnızca yüksek miktarda ürünü depolamakla kalmadı; aynı zamanda üreticinin emeğini koruyan, piyasa dengesine katkı sağlayan ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine destek veren regülasyon görevini de yerine getirdi. Bu büyük operasyonun merkezinde Konya’nın verimli toprakları, üreticinin emeği ve Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesi yer aldı.

KONYA’DA TARIMSAL ÜRETİMİN YÜKSEK REKOLTEYLE ÖNE ÇIKTIĞI BİR HASAT SEZONU YAŞANIRKEN, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) YOĞUN ALIM SEZONUNDA YAKLAŞIK 2 MİLYON TON HUBUBAT ALIMI GERÇEKLEŞTİRDİ.