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Diyarbakır'da 3'üncü kattaki yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Kayapınar'da 5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; yaralanma yok, ev ağır hasarlı ve kullanılamaz.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da 3'üncü kattaki yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Diyarbakır Kayapınar'da 3'üncü kattaki daire kullanılmaz hale geldi

Talaytepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin görülmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi ve olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve can kaybı yok:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan ilk tespitlerde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda söz konusu dairede büyük çapta maddi hasar oluştu ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

KAYAPINAR İLÇESİNDE 5 KATLI APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

KAYAPINAR İLÇESİNDE 5 KATLI APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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