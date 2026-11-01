Diyarbakır'da 3'üncü kattaki yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Diyarbakır Kayapınar'da 3'üncü kattaki daire kullanılmaz hale geldi

Talaytepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin görülmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi ve olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve can kaybı yok:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan ilk tespitlerde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda söz konusu dairede büyük çapta maddi hasar oluştu ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

KAYAPINAR İLÇESİNDE 5 KATLI APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU