Diyarbakır'da 3'üncü kattaki yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Diyarbakır Kayapınar'da 3'üncü kattaki daire kullanılmaz hale geldi
Talaytepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin görülmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi ve olay yerine ekipler sevk edildi.
Müdahale ve can kaybı yok:
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan ilk tespitlerde ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Hasar ve soruşturma:
Yangın sonucunda söz konusu dairede büyük çapta maddi hasar oluştu ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.
KAYAPINAR İLÇESİNDE 5 KATLI APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
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