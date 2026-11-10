Demiosb'de yeni dönem: titanyum yatırımı Denizli sanayisine güç verecek

devir teslim töreni ve katılımcılar:

Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DEMİOSB) yönetiminde resmî bir değişim gerçekleşti. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, DEMİOSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bugüne kadar başkan vekilliğini yürüten Mehmet Sarı'ya devretti. Devir teslim törenine AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Müteşebbis Heyet üyeleri katıldı.

kasapoğlu'nun vurguları:

Görevini devreden Selim Kasapoğlu, tören sırasında DEMİOSB'nin Denizli sanayisi açısından taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı. Kasapoğlu, projenin kuruluş sürecine değinerek bu OSB'nin Denizli Sanayi Odası'nın uzun soluklu çalışmalarından biri olduğunu, ilk ihale ve hafriyat çalışmalarının kendi dönemlerinde gerçekleştiğini belirtti. Söz konusu süreçte emeği geçenleri özel olarak anarken, Mehmet Sarı ve Şahin Tin'in katkılarına teşekkür etti.

Kasapoğlu, sanayinin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullara rağmen DEMİOSB için önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi ve yeni dönemde birlik-beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Yeni başkan Mehmet Sarı'nın da aynı azim ve kararlılıkla görevini sürdüreceğine olan inancını ifade etti.

titanyum yatırımı ve ileriye dönük adımlar:

Törende öne çıkan bir diğer husus ise DEMİOSB bünyesinde planlanan titanyum yatırımı oldu. Kasapoğlu, bu yatırım için sanayicilere ve iş insanlarına yapılan çağrının olumlu karşılandığını ve önemli miktarda sermaye taahhüdü alındığını açıkladı. Taahhüt toplama sürecinin Çarşamba akşamı itibarıyla tamamlanacağı bildirildi.

Yatırımın özellikle DEMİOSB sınırları içinde hayata geçirilmesinin hedeflendiği ve yer ile ilgili önemli ölçüde mutabakata varıldığı belirtildi. Kasapoğlu, yatırımın sadece tek bir proje olmadığını; DEMİOSB'ye farklı bir güç ve vizyon kazandıracak uzun vadeli bir katkı olacağını vurguladı. Önümüzdeki dönemde yatırımcılarla yapılacak görüşmeler ve sermaye taahhütlerinin resmî süreçleri tamamlandıktan sonra projenin altyapı ve yatırım planlarına hız verileceği aktarıldı.

Konuşmasını DEMİOSB'nin kuruluş ve gelişim sürecine katkı sunan herkese teşekkür ederek sonlandıran Selim Kasapoğlu, Mehmet Sarı'ya yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Yeni yönetim kadrosunun, bölgenin makine ihtisası ve planlanan yatırımlarla Denizli sanayisine katma değer sağlayacak adımları atmaya odaklanacağı mesajı verildi.

DENİZLİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (DEMİOSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) BAŞKANI SELİM KASAPOĞLU, BUGÜNE KADAR BAŞKAN VEKİLLİĞİNİ YÜRÜTEN MEHMET SARI’YA DEVRETTİ. DEVİR TESLİM TÖRENİNDE KONUŞAN KASAPOĞLU, DEMİOSB’NİN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLAN TİTANYUM YATIRIMININ DA BU BÖLGEDE HAYATA GEÇİRİLMESİNİN PLANLANDIĞINI AÇIKLADI.