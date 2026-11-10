Batıçim Çimento kârını dokuz ayda yüzde 158 artırdı

genel bakış:

Batıçim Çimento, 2026 yılının ilk dokuz ayında güçlü bir kârlılık artışı kaydetti. Şirketin brüt kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 artarak 844,1 milyon TL seviyesine çıktı. Bu dönemde üretim ve satış faaliyetlerinin 1 Ağustos 2026 itibarıyla şirket bünyesinde konsolide edilmesi ile birlikte maliyetlerdeki gerileme kârlılığa doğrudan olumlu etki yaptı.

finansal göstergeler:

Batıçim'in dokuz aylık konsolide sonuçlarına göre satış gelirleri yüzde 3,9 artışla 5,5 milyar TL olurken, satışların maliyeti yüzde 6,3 azalarak 4,7 milyar TL seviyesine geriledi. Satışların maliyetindeki düşüş ve konsolidasyonun katkısıyla brüt kâr marjı 9,1 puan iyileşerek yüzde 15,3 seviyesine yükseldi. Esas faaliyet zararı yüzde 81,9 azalma gösterirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 149 artışla 438,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bilançoda toplam varlıklar 30 Eylül 2026 itibarıyla 21,9 milyar TL olurken, özkaynaklar 13,7 milyar TL seviyesinde kaydedildi. Bu göstergeler, konsolidasyonun ve maliyet yönetiminin şirketin finansal yapısına hızlı bir olumlu yansıma sağladığını gösteriyor.

yatırımlar ve strateji:

Şirketin uzun vadeli stratejisi çerçevesinde Ar-Ge ve enerji verimliliği yatırımları sürüyor. Batıçim bünyesinde kurulan Batı Garage, çimento ve çimento ürünleri sektöründe Türkiye’nin 6’ncı, İzmir’in ise ilk Ar-Ge merkezi olarak tescillenerek ilgili teşvik ve muafiyetlerden yararlanma hakkı kazandı. Söke tesisinde atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı devreye alınırken, aynı tesiste alternatif yakıt kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu yatırımlar, şirketin maliyet yapısını iyileştirme ve rekabet gücünü artırma hedefiyle paralel ilerliyor. Konsolidasyonun sağladığı ölçek avantajı ile birlikte enerji verimliliği ve Ar-Ge odaklı yaklaşımın, Batıçim'in kârlılık ve operasyonel performansını desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

BATIÇİM ÇİMENTO, 2026'NIN İLK DOKUZ AYINDA BRÜT KÂRINI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 158 ARTIRARAK 844,1 MİLYON TL’YE ÇIKARDI. AĞUSTOS İTİBARIYLA ÇİMENTO ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİNİ KENDİ BÜNYESİNDE KONSOLİDE EDEN ŞİRKETİN FAVÖK’Ü YÜZDE 149 ARTIŞLA 438,7 MİLYON TL’YE ULAŞTI.