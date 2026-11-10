Dolar 50,2273 +0,02%
Euro 56,4197 +0,19%
Bist 11.759,44 +0,40%
Altın Gram 6.638,62 -0,09%
EUR/USD 1,1236 +0,16%
Brent Petrol 90,43 -2,31%
--°

Batıçim Çimento kârını dokuz ayda yüzde 158 artırdı

Batıçim Çimento, 2026'nın ilk dokuz ayında brüt kârını yüzde 158 artırıp 844,1 milyon TL’ye çıkardı; konsolidasyon ve maliyet düşüşü kârlılığı yükseltti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Batıçim Çimento kârını dokuz ayda yüzde 158 artırdı

genel bakış:

Batıçim Çimento, 2026 yılının ilk dokuz ayında güçlü bir kârlılık artışı kaydetti. Şirketin brüt kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 artarak 844,1 milyon TL seviyesine çıktı. Bu dönemde üretim ve satış faaliyetlerinin 1 Ağustos 2026 itibarıyla şirket bünyesinde konsolide edilmesi ile birlikte maliyetlerdeki gerileme kârlılığa doğrudan olumlu etki yaptı.

finansal göstergeler:

Batıçim'in dokuz aylık konsolide sonuçlarına göre satış gelirleri yüzde 3,9 artışla 5,5 milyar TL olurken, satışların maliyeti yüzde 6,3 azalarak 4,7 milyar TL seviyesine geriledi. Satışların maliyetindeki düşüş ve konsolidasyonun katkısıyla brüt kâr marjı 9,1 puan iyileşerek yüzde 15,3 seviyesine yükseldi. Esas faaliyet zararı yüzde 81,9 azalma gösterirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 149 artışla 438,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bilançoda toplam varlıklar 30 Eylül 2026 itibarıyla 21,9 milyar TL olurken, özkaynaklar 13,7 milyar TL seviyesinde kaydedildi. Bu göstergeler, konsolidasyonun ve maliyet yönetiminin şirketin finansal yapısına hızlı bir olumlu yansıma sağladığını gösteriyor.

yatırımlar ve strateji:

Şirketin uzun vadeli stratejisi çerçevesinde Ar-Ge ve enerji verimliliği yatırımları sürüyor. Batıçim bünyesinde kurulan Batı Garage, çimento ve çimento ürünleri sektöründe Türkiye’nin 6’ncı, İzmir’in ise ilk Ar-Ge merkezi olarak tescillenerek ilgili teşvik ve muafiyetlerden yararlanma hakkı kazandı. Söke tesisinde atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı devreye alınırken, aynı tesiste alternatif yakıt kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu yatırımlar, şirketin maliyet yapısını iyileştirme ve rekabet gücünü artırma hedefiyle paralel ilerliyor. Konsolidasyonun sağladığı ölçek avantajı ile birlikte enerji verimliliği ve Ar-Ge odaklı yaklaşımın, Batıçim'in kârlılık ve operasyonel performansını desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

BATIÇİM ÇİMENTO, 2026&#039;NIN İLK DOKUZ AYINDA BRÜT KÂRINI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 158...

BATIÇİM ÇİMENTO, 2026'NIN İLK DOKUZ AYINDA BRÜT KÂRINI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 158 ARTIRARAK 844,1 MİLYON TL’YE ÇIKARDI. AĞUSTOS İTİBARIYLA ÇİMENTO ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİNİ KENDİ BÜNYESİNDE KONSOLİDE EDEN ŞİRKETİN FAVÖK’Ü YÜZDE 149 ARTIŞLA 438,7 MİLYON TL’YE ULAŞTI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kentsel dönüşümden sahneye: Folkart COP31'de kültürle iklim gündemini genişletiy...
images

Veri ve saha odaklı dönüşümle Eksun Gıda marjlarını güçlendirdi
images

COP31 ile yerelden küresele yatırım fırsatı: Türkiye üretim ve ihracatta ivme ka...
images

Uludağ kaynakları ihaleye: bursa'da çok sayıda su hakkı kiraya verilecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'de saygı ve anma: 10 kasımda Atatürk anıldı

Gökyüzünde evet: iki uçakla planlanan Bursa sürprizi

Uşak'ta törenle Atatürk anıldı: protokol ve öğrenciler 2 dakikalık saygı duruşunda

Gece yürüyüşünde Sitilce mevkiinde şarampole yuvarlandı, M.K. yaralandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor