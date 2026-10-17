Bağdat'ta diplomasi trafiği: Fidan ve Abdelatty'nin görüşmesi

görüşme detayları:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdatta, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu sırada Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi. Görüşme, toplantı marjında gerçekleşti.

toplantı çerçevesinde:

Taraflardan yapılan kısa bilgilendirmede görüşmenin detaylarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yer almadı; ancak resmi programda görüşmenin, iki ülke arasında diplomatik temasların güçlendirilmesi bağlamında planlandığı belirtildi.

diplomatik önem:

Fidan'ın Bağdat ziyaretinin ana gerekçesi İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılım olurken, toplantı marjındaki ikili görüşmeler, bölgesel işbirliği ve karşılıklı koordinasyonun sürdürülmesi açısından önem taşıyor.

Her iki bakanın da katıldığı kısa görüşmenin ardından tarafların ilerleyen günlerde muhtemel takip temasları planlayabileceği değerlendiriliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAĞDAT'TA MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI BADR ABDELATTY İLE GÖRÜŞTÜ.