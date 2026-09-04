Bağlamayla karanlığı aydınlatan ustanın öyküsü

İsmail Babat’ın müzikle başlayan direnişi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşayan İsmail Babat (44), henüz 10 yaşındayken içinde bulunduğu traktörün mayına basması sonucu görme yetisini kaybetti. Bir süre çeşitli zorluklar yaşayan Babat, öğretmeninin yönlendirmesiyle daha önce ne gördüğü ne de dokunduğu bağlama ile tanıştı. O günden sonra hayatı değişen Babat, azmiyle kısa sürede dikkat çekti.

Ustalaşma süreci ve engellerin aşılması:

Babat, bağlama kursuna gitmek için zorlu kış şartlarında bile yaklaşık 30 kilometrelik yolu yürüyerek kursa gidip geldi. Başlangıçta hocasının sıcak bakmadığı süreçte ısrarcı davranan Babat, kaybolduğu, yorulduğu günler olsa da pes etmedi ve kursu başarıyla tamamladı. Babat, bu deneyimi özetlerken şu sözleri söyledi: "Asıl engeller insanın beynindedir. Bunun dışında fiziksel bir engel yoktur. İnsan hevesli olduktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur."

Eğitmenlik ve yaygın etki:

Günümüzde Babat, kendisi gibi görme engelli olanlara bağlama dersi veriyor ve topluluk içinde önemli bir rol modeli haline geldi. Öğrencilerinden Ahmet Bulut, doğuştan görme engelli olduğunu ve öğrenme sürecinde zaman zaman zorluklar yaşadığını anlatıyor. Bulut, bazen bir gün boyunca sadece bir nota üzerinde çalıştıklarını, fakat azimle bu açığı kapattıklarını belirtti: "Normal bir insan bir saat çalışıyorsa biz iki saat çalışarak bu açığı kapatıyoruz. Belki bir gün sadece bir notayla uğraşıyoruz ama çalışarak başarıyoruz."

Babat ve öğrencilerinin örnek çabası, görme engelli bireylerin sosyal yaşama ve kültürel üretime katılımı açısından önemli bir başarı öyküsü sunuyor. Onların müzikle kurduğu bağ, yalnızca bireysel bir yetenek kazanımı değil; aynı zamanda toplum içinde görünürlük ve dayanışmanın da bir simgesi haline geldi.

Uludere’deki bu serüven, azim, sabır ve öğretmen desteğinin birleştiğinde nasıl somut sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Babat’ın yolculuğu, engelliliğin fiziksel sınırlardan çok zihinsel bariyerlerle ilgili olduğuna dair güçlü bir hatırlatma niteliği taşıyor.

ŞIRNAK'IN ULUDERE İLÇESİNDE YAŞAYAN VE HENÜZ 10 YAŞINDAYKEN GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONUCU GÖRME YETİSİNİ KAYBEDEN İSMAİL BABAT (SAĞDA), ÖĞRETMENİNİN YÖNLENDİRMESİ İLE O GÜNE KADAR GÖRÜP DOKUNMADIĞI BAĞLAMA İLE TANIŞTI. ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA BİLE YOLUNU KAYBEDEREK 30 KİLOMETRELİK YOLU KAT EDEN BABAT, UZUN ÇALIŞMALAR SONUCU BAĞLAMA USTASI OLDU.