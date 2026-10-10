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Bağlıca'da 40 yıl sonra toprağa dönen çeltik sevinci

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Bağlıca Köyü'nde 40 yıl aradan sonra 50 dönümlük çeltik ekimi yapıldı; hasat başladı ve yaklaşık 15 ton pirinç bekleniyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Bağlıca'da 40 yıl sonra toprağa dönen çeltik sevinci

Bağlıca Köyü'nde çeltik tarlalarında hasat başladı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Bağlıca Köyü'nde, yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden çeltik ekilip hasat edilmeye başlandı. Bu yıl köyde 50 dönümlük alana ekilen çeltikten yaklaşık 10-15 ton pirinç elde edilmesi bekleniyor; arazinin toplam büyüklüğü ise 600 dönüm.

hasat ve beklenen verim:

Mayıs ayında ekilen çeltiklerin hasadı eylül ve ekim aylarında yapılıyor. Muhtar Emiral Karagay, "Rekolte çok güzel bu sene. 50 dönümden 10-15 ton pirinç alınır" sözleriyle beklenen verimi aktardı. Hasatın ardından çeltikler fabrikaya götürülüp işlendikten sonra sofralara ulaşacak.

Karagay, tarlarda çalışan sayısının mevsime göre değiştiğini belirterek, "Burada çalışan en az 50-60 kişi vardır... Hasat zamanı havalar yağışlı gidiyor, o zaman zorluğu var" dedi. Geleneksel yöntemlerin yerini biçerdöverlerin alması işleri bir ölçüde kolaylaştırsa da çeltik üretimi hâlâ emek yoğun bir süreç olarak sürüyor.

geçmişten bugüne üretimde dönüş:

Köyde çeltik, geçmişte önemli bir geçim kaynağıydı; ancak köyden kente göç, genç nüfusun azalması ve susuzluk gibi nedenlerle üretime yaklaşık 40 yıl ara verildi. Muhtar Emiral Karagay, ara verilmesinin temel nedenini "İnsanların göçünden dolayı. Köyde genç kalmadı, hep yaşlı insanlar kaldı" ifadeleriyle özetledi.

Üretimin yeniden başlaması köyde moral ve ekonomik hareketlilik getirdi. Köy sakinlerinden Akkız Burhan, "Çok güzel oldu, gelir kaynağı oldu millete. Başkanımız destekliyor" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın hasada katılması da yerel desteğin göstergesi oldu.

anılar, zorluklar ve kültürel değer:

Çeltik üretiminin geçmişteki zorlu koşulları köy sakinlerinin anılarında canlı. Burhan, "40 yıl önce çok zordu... Kadınlar olarak balçığa, çamura girerdik" diyerek o yıllardaki el emeğini anlattı. Karagay ise orakla biçme ve dövme gibi geleneksel yöntemlerden söz ederek biçerdöverlerin devreye girmesinin işler açısından kolaylık sağladığını belirtti.

Kızılcahamam pirinci yörede ayrı bir değer taşıyor; Karagay, pirincin özelliğini vurgulayarak "Kızılcahamam pirincine 'çömlek patlatan' derler. Artımlı; yarım kilo pirinçle koca bir kazan pirinç olur" ifadesini kullandı. Bu nitelik, bölge pirincini lezzet ve verim açısından ayıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

gelecek için umudun koşulları:

Köyde üretimin sürdürülebilir olması büyük ölçüde genç nüfusun tekrar tarıma dönmesine bağlı. Burhan, "Kızılcahamam’ın pirincini bu etrafta tutan olmaz... köyde çeltik üretiminin geleceği genç nüfusun üretime katılmasına bağlı" diyerek geleceğe ilişkin uyarıda bulundu. Yerel yönetim desteği üretimin canlanmasında belirleyici olsa da kalıcı dönüşüm için genç işgücünün ve sürdürülebilir tarımsal altyapının sağlanması gerekiyor.

ANKARA&#039;NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNE BAĞLI BAĞLICA KÖYÜ&#039;NDE YAKLAŞIK 40 YIL ARADAN SONRA YENİDEN...

ANKARA'NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNE BAĞLI BAĞLICA KÖYÜ'NDE YAKLAŞIK 40 YIL ARADAN SONRA YENİDEN ÇELTİK HASADI YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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