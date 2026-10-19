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Bağmeşe Koyu'nda doğa ve gelecek için adım atıldı

Vangölü Aktivistleri ve Tatvan Running Club, Bağmeşe Koyu'nda yaklaşık 60 kişilik yürüyüşle Van Gölü korunmasına ve gençlerde doğa bilincine dikkat çekti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Bağmeşe Koyu'nda doğa ve gelecek için adım atıldı

Bağmeşe Koyu'nda doğa ve gelecek için adım atıldı

Vangölü Aktivistleri Derneği ile Tatvan Running Club, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Bağmeşe Koyu'nda bir araya gelerek çevre farkındalığı odaklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe yaklaşık 60 doğasever katıldı ve Van Gölü kıyısında yürüyüş yaptı.

etkinliğin amacı:

Organizatörler, Van Gölü Havzası’nın doğal güzelliklerinin tanıtılması, bölgedeki çevresel sorunlara dikkat çekilmesi ve toplumda özellikle gençler arasında doğa koruma bilincinin geliştirilmesi hedefleriyle yola çıktı. Katılımcılar, yürüyüş boyunca bölgenin ekolojik değerlerine vurgu yaptı ve kıyıların korunmasının önemini paylaştı.

söylem ve vurgular:

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada Van Gölü'nün korunmasının yalnızca kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Özel'in açıklaması şöyle:

"Bugün Tatvan Running Club ile birlikte yaklaşık 60 doğaseverimizle Van Gölü’nün hemen kıyısında, Bağmeşe Koyu’ndayız. Burada yalnızca bir doğa yürüyüşü gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda Van Gölü’nün önemine dikkat çekmek, çevre bilincini güçlendirmek ve özellikle gençlerimizin doğaya karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Van Gölü, sahip olduğu doğal güzellikleri, ekolojik özellikleri ve çevresindeki zengin yaşam alanlarıyla ülkemizin en önemli doğal değerlerinden biridir. Ancak bu eşsiz mirasın korunması için toplumun her kesiminin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Bizim en önemli hedeflerimizden biri, özellikle gençlerimize doğa sevgisini kazandırmak ve yaşadıkları coğrafyaya sahip çıkma bilincini geliştirmektir. Çünkü bir coğrafyayı tanımadan sevemez, sevmeden de koruyamazsınız. Van Gölü Havzası’nın yalnızca bugünkü nesillere değil, bizden sonraki kuşaklara da ait olduğunu unutmamalıyız. Bizler bu doğal mirasın sahibi değil, gelecek nesillere aktarılmasından sorumlu emanetçileriyiz. Bu nedenle Van Gölü’nün korunmasını yalnızca çevre temizliğiyle sınırlı görmüyoruz. Eğitim, farkındalık, toplumsal katılım ve sürdürülebilir bir çevre anlayışının geliştirilmesini de son derece önemsiyoruz. Van Gölü Havzası’nın sahip olduğu eşsiz doğal ve turistik potansiyelin korunarak değerlendirilmesi, bölgemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Van Gölü’nün kirlenmediği, kıyılarının korunduğu ve doğal güzelliklerinin gelecek kuşaklara aktarıldığı bir havza için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Etkinlik, doğayla buluşma ve bilgilendirme odaklı kısa konuşmalar ile son buldu. Organizatörler, düzenli etkinlikler ve eğitim çalışmalarıyla Van Gölü Havzası’nda sürdürülebilir koruma bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ VE TATVAN RUNNİNG CLUB, VAN GÖLÜ KIYISINDAKİ BAĞMEŞE KOYU’NDA...

VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ DERNEĞİ VE TATVAN RUNNİNG CLUB, VAN GÖLÜ KIYISINDAKİ BAĞMEŞE KOYU’NDA YAKLAŞIK 60 DOĞASEVERİN KATILIMIYLA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE ÇEVRE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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