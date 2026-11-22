Pülümür'de beklenmedik misafir:

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir evin bahçesine sık gelen tilki, mahalle sakinlerinin ve sosyal medyadaki izleyicilerin yüzünü güldüren bir görüntüye neden oldu. Evin sahibiyle kurduğu rahat ilişki, insanla yaban hayatı arasındaki hassas dengelerin de nazik bir örneğini sundu.

Tilki 'Boncuk' ile sıcak sohbet:

Bahçeye sık sık gelen ve 'Boncuk' adı verilen tilkiyi gören Evren Turan, sevimli hayvanla konuşmaya başladı. Turan'ın, 'Boncuk hoş geldin. Ne yapıyorsun? Acıktın mı? Birazdan gel, yemek vereyim' sözleri, görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.

Bu anlar, doğanın küçük sürprizlerinin gündelik yaşamda nasıl sıcak karşılanabileceğini gösterdi. Videoyu izleyenler, hem tilkinin insanlara yaklaşımını hem de Turan'ın sabırlı ve nazik yaklaşımını övgüyle karşıladı. Evren Turan ile 'Boncuk' arasındaki bu kısa ama samimi diyalog, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.

Tilki ile vatandaşın samimi sohbeti gülümsetti