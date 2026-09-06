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Bahçede hurma ziyafeti: Bilecik'te tilki cep telefonuyla görüntülendi

Bilecik Küplü Köyü'nde bahçesinde bakım yapan Mehmet Bozbay, yere düşen Trabzon hurmasını yiyen tilkiyi cep telefonuyla kaydederek şaşkınlık yaşadı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bahçede hurma ziyafeti: Bilecik'te tilki cep telefonuyla görüntülendi

Bahçede hurma ziyafeti: Bilecik'te tilki cep telefonuyla görüntülendi

Bilecik merkeze bağlı Küplü Köyü girişinde, Sorgun Deresi ile Karasunun birleştiği mevkide yetiştirilen Trabzon hurması (Cennet hurması) bahçesinde ilginç bir an yaşandı. Bahçe sahibi Mehmet Bozbay, bakım yaparken bahçeye giren bir tilki gördü ve hemen cep telefonunu çıkararak görüntülemeye başladı.

olayın gerçekleştiği nokta:

Bozbay'ın anlattığına göre tilki, yere düşen hurmalardan birini alarak keyifle yemeye başladı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve kısa süreli şaşkınlıkla izlendi. Görüntülerde tilkinin meyveyi rahatlıkla yerken görünmesi dikkat çekti.

bahçe sahibinin sözleri:

Görüntüyü çeken Mehmet Bozbay, olayı esprili bir dille değerlendirdi: "Bu hayvanı da otçul" diyerek tepkisini dile getirdi. Bozbay'ın kaydettiği görüntüler, doğadaki beklenmedik davranışlara dair örnek oluşturdu.

BİLECİK&#039;TE AÇ KALARAK &#039;TRABZON HURMA&#039;SI YİYEN TİLKİYİ TARLA SAHİBİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ. TİLKİ CEP...

BİLECİK'TE AÇ KALARAK 'TRABZON HURMA'SI YİYEN TİLKİYİ TARLA SAHİBİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ. TİLKİ CEP TELEFONUNUN KAMERASINA YANSIDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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