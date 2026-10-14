Bahçede peş peşe üç benekli semender, Bitlis'in doğa zenginliğini hatırlattı

bahçede karşılaşma:

Bitlis il merkezinde yaşayan Rahmi Bulut, akşam saatlerinde evinin bahçesinde peş peşe üç benekli semenderle karşılaştı. Bulut, canlıları bir süre gözlemlediğini söyleyerek, "Bir süre gözlemledik. Daha sonra kayalıkların içinde kayboldular" ifadelerini kullandı.

uzmanlara bildirim ve gözlemler:

Karşılaşma üzerine Bulut, görüntü ve bilgi almak amacıyla Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilciliği ile iletişime geçti. ASAD Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, benekli semenderlerle daha önce de Bitlis’in farklı bölgelerinde karşılaşıldığını; bu canlıların şehir merkezi, köyler ve kırsal alanlarda da görülebildiğini belirtti.

koruma ve sürdürülebilirlik uyarısı:

Uzmanlar, benekli semender türleri gibi canlıların korunmasının, doğal yaşam alanlarının sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını vurguluyor. Bu kapsamda su kaynaklarının kirletilmemesi ve canlıların yaşam döngülerine müdahale edilmemesi gerektiği sıklıkla belirtiliyor.

yerel doğa açısından anlamı:

Bitlis’te bir evin bahçesinde gözlemlenen üç benekli semender, kentin yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, doğal yaşam çeşitliliği bakımından da dikkat çektiğini bir kez daha gösterdi. Uzmanlar türün koruma statüsüne de işaret ederek, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Liste'sinde Anadolu benekli semenderi'nin LC (Asgari Endişe) kategorisinde değerlendirildiğini hatırlatıyor; ancak bunun her bölge için tehdidin olmadığını göstermediğine dikkat çekiliyor.

Yerel gözlemler ve kayıtlar, bu türlerin dağılımı ve korunmasına dair farkındalığı artırıyor; uzmanlar vatandaşları görüntü veya karşılaşma durumlarında yetkili kurumlara bilgi vermeye çağırıyor.

BİTLİS İL MERKEZİNDE YAŞAYAN RAHMİ BULUT, EVİNİN BAHÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE PEŞ PEŞE ÜÇ BENEKLİ SEMENDERLE KARŞILAŞTI. OLAY, BÖLGENİN DOĞAL YAŞAM ZENGİNLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRDİ.