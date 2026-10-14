Dolar 49,3875 +0,04%
Euro 55,3898 +0,24%
Bist 12.250,68 +0,00%
Altın Gram 6.622,42 -0,16%
EUR/USD 1,1212 +0,08%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

Bahçede peş peşe üç benekli semender, Bitlis'in doğa zenginliğini hatırlattı

Bitlis merkezde bir vatandaşın bahçesinde peş peşe üç Anadolu benekli semender görülmesi, kentin biyolojik çeşitliliğine ve koruma ihtiyacına dikkat çekti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bahçede peş peşe üç benekli semender, Bitlis'in doğa zenginliğini hatırlattı

bahçede karşılaşma:

Bitlis il merkezinde yaşayan Rahmi Bulut, akşam saatlerinde evinin bahçesinde peş peşe üç benekli semenderle karşılaştı. Bulut, canlıları bir süre gözlemlediğini söyleyerek, "Bir süre gözlemledik. Daha sonra kayalıkların içinde kayboldular" ifadelerini kullandı.

uzmanlara bildirim ve gözlemler:

Karşılaşma üzerine Bulut, görüntü ve bilgi almak amacıyla Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) Bitlis Temsilciliği ile iletişime geçti. ASAD Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, benekli semenderlerle daha önce de Bitlis’in farklı bölgelerinde karşılaşıldığını; bu canlıların şehir merkezi, köyler ve kırsal alanlarda da görülebildiğini belirtti.

koruma ve sürdürülebilirlik uyarısı:

Uzmanlar, benekli semender türleri gibi canlıların korunmasının, doğal yaşam alanlarının sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını vurguluyor. Bu kapsamda su kaynaklarının kirletilmemesi ve canlıların yaşam döngülerine müdahale edilmemesi gerektiği sıklıkla belirtiliyor.

yerel doğa açısından anlamı:

Bitlis’te bir evin bahçesinde gözlemlenen üç benekli semender, kentin yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, doğal yaşam çeşitliliği bakımından da dikkat çektiğini bir kez daha gösterdi. Uzmanlar türün koruma statüsüne de işaret ederek, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Liste'sinde Anadolu benekli semenderi'nin LC (Asgari Endişe) kategorisinde değerlendirildiğini hatırlatıyor; ancak bunun her bölge için tehdidin olmadığını göstermediğine dikkat çekiliyor.

Yerel gözlemler ve kayıtlar, bu türlerin dağılımı ve korunmasına dair farkındalığı artırıyor; uzmanlar vatandaşları görüntü veya karşılaşma durumlarında yetkili kurumlara bilgi vermeye çağırıyor.

BİTLİS İL MERKEZİNDE YAŞAYAN RAHMİ BULUT, EVİNİN BAHÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE PEŞ PEŞE ÜÇ BENEKLİ...

BİTLİS İL MERKEZİNDE YAŞAYAN RAHMİ BULUT, EVİNİN BAHÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE PEŞ PEŞE ÜÇ BENEKLİ SEMENDERLE KARŞILAŞTI. OLAY, BÖLGENİN DOĞAL YAŞAM ZENGİNLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kentten gelen uyarı: Mersin'in Çevresin uygulaması çevre sorunlarına anında müda...
images

Hacıosman metrosunda tavandan sular yolcuları alternatif güzergâhlara yönlendird...
images

Düzce'ye 81 ilden taşlarla yükselen anıt eser
images

Yağış sonrası Hacıosman metrosunda tavan sızıntısı yolculukları etkiledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başakşehir’de sağanak yaşamı durdurdu: istasyon ve yollar sular altında kaldı

Düzce'ye 81 ilden taşlarla yükselen anıt eser

İstanbul'da yağmurda suya gömülen motosikletlinin kurtuluş mücadelesi

Diyarbakır'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk: kolilerin üzerinde oturdu

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor