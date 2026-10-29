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Darende'de öğrencilerin renkli gösterileriyle cumhuriyet coşkusu

Malatya'nın Darende ilçesinde 29 Ekim'in 103. yılı, öğrencilerin şiir, halk oyunları, koro, güreş ve jimnastik gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Darende'de öğrencilerin renkli gösterileriyle cumhuriyet coşkusu

Darende'de öğrencilerin renkli gösterileriyle cumhuriyet coşkusu

Malatya'nın Darende ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Darende Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen bir programla coşkuyla kutlandı.

törenin akışı:

Programa Kaymakam Ömer Sirkeci, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; Kaymakam Sirkeci günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

öğrenci gösterileri ve kapanış:

Etkinlikte öğrenciler şiir, halk oyunları, koro ve oratoryo sunumları gerçekleştirdi. İzleyiciler, özellikle güreş ve jimnastik performanslarını ilgi ve alkışlarla karşıladı.

Kutlama, kortej yürüyüşü ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi; etkinlik, ilçede cumhuriyet bilincinin genç kuşaklar tarafından canlı tutulduğunu gösterdi.

DARENDE’DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

DARENDE’DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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