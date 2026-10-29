Darende'de öğrencilerin renkli gösterileriyle cumhuriyet coşkusu
Malatya'nın Darende ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Darende Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen bir programla coşkuyla kutlandı.
törenin akışı:
Programa Kaymakam Ömer Sirkeci, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; Kaymakam Sirkeci günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.
öğrenci gösterileri ve kapanış:
Etkinlikte öğrenciler şiir, halk oyunları, koro ve oratoryo sunumları gerçekleştirdi. İzleyiciler, özellikle güreş ve jimnastik performanslarını ilgi ve alkışlarla karşıladı.
Kutlama, kortej yürüyüşü ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi; etkinlik, ilçede cumhuriyet bilincinin genç kuşaklar tarafından canlı tutulduğunu gösterdi.
DARENDE’DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI
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