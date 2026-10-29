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Muş'ta 103. yılda cumhuriyetin mirasına vurgu

Muş'ta 29 Ekim kutlamaları valilikte tebrik kabulüyle başladı; kapalı spor salonunda Vali Avni Çakır'ın konuşması, öğrencilerin gösterileri ve ödül töreni yapıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:35

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Merve Çelik

Muş'ta 103. yılda cumhuriyetin mirasına vurgu

Muş'ta 29 Ekim kutlamaları

Muş'ta Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü, kent merkezinde düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Vali Avni Çakır'ın valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı ve program kapalı spor salonunda düzenlenen resmi törenle sürdü.

Törenin akışı:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı katılımcılara iletildi. Protokol konuşmasının ardından öğrenciler şiirler seslendirdi; sportif gösteriler ve halk oyunlarıyla tören renklendi.

valinin mesajı:

Vali Avni Çakır, konuşmasında Malazgirt Zaferi ile Millî Mücadele arasındaki tarihî bağı kurarak Cumhuriyetin kuruluş sürecine dikkat çekti. Vali Çakır, törende şu sözlere yer verdi: "Bin yıllık devlet geleneğimizin, sarsılmaz bağımsızlık irademizin ve milletimizin istiklal uğruna verdiği destansı mücadelenin en büyük eserlerinden biri olan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 1071'de Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açan, Çanakkale'de geçit vermeyen, Millî Mücadele'de esareti reddeden ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan eden irade; aynı milletin, aynı inancın ve aynı vatan sevdasının eseridir. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! 955 yıl önce Sultan Alparslan ve kahraman ordusunun kazandığı Malazgirt Zaferi, yalnızca bir askerî başarı değil; Anadolu'nun ebedî vatanımız olarak mühürlendiği, bin yıllık kardeşliğimizin temellerinin atıldığı kutlu bir başlangıçtır."

etkinlikler ve katılım:

Tören kapsamında il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, protokolün ve vatandaşların birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. Törene Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MUŞ’TA CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI.

MUŞ’TA CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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