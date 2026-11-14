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Bahçeli'den kurultaya çelenk: YENİ Parti lideri Özgür Özel tek aday olarak seçime girdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e 14-15 Kasım'daki 1. Olağan Kuruluş Kurultayı için çelenk gönderdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Elif Demir

Bahçeli'den kurultaya çelenk: YENİ Parti lideri Özgür Özel tek aday olarak seçime girdi

Çelenk gönderimi:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e çelenk gönderdi.

Kurultay ve adaylık:

YENİ Parti'nin 1'inci Olağan Kuruluş Kurultayı, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenleniyor. Kurultayda, mevcut genel başkan Özgür Özel, seçime tek aday olarak giriyor.

Çelenk gönderimi, kurultay programı kapsamında gerçekleştirildi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) LİDERİ DEVLET BAHÇELİ, YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’E...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) LİDERİ DEVLET BAHÇELİ, YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’E ÇELENK GÖNDERDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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