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Bahçelievler muhtarı huzurevinde büyüklerle buluştu

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan, Kenan Sucuoğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti, müdürden hizmetler hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 07:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bahçelievler muhtarı huzurevinde büyüklerle buluştu

ziyaretin amacı:

Burhaniye ilçesinde, mahallede ihtiyaç sahipleri için çalışmalar yürüten Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan ile ihtiyar heyeti, Kenan Sucuoğlu Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyarette huzurevi sakinleriyle bir araya gelinerek hem sosyal ilişki güçlendirildi hem de kurumun genel durumu hakkında bilgi alındı.

buluşma ve sohbet:

Ziyaret sırasında Kozan, huzurevi sakinlerinin ellerini öperek onlarla sohbet etti. Huzurevi Müdürü Fatma Cantekinler'den merkezde sunulan hizmetler ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Kozan, sakinlerle birebir ilgilenerek onların dilek ve taleplerini dinledi.

Yasemin Kozan, ziyaretinde şöyle konuştu: Bugün Kenan Sucuoğlu Huzurevini ziyaret ederek kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik, hatırlarını sorduk ve ellerini öptük. Onlar bizim geçmişimiz, köklerimiz ve en değerli çınarlarımızdır. Hayatın bu döneminde onları yalnız bırakmamak, bir nebze olsun yüzlerini güldürmek ve sevgimizi paylaşmak hepimizin görevidir. Unutmayalım ki hepimiz bir gün yaşlanacağız. Yaşlılarımıza gösterdiğimiz ilgi, yarınlarımıza bırakacağımız en güzel mirastır. Tüm dostlarımızı bu güzel insanları ziyaret etmeye ve onları yalnız hissettirmemeye davet ediyorum.

toplumsal dayanışma çağrısı:

Ziyaret, mahalle yönetiminin yaşlı bakımına verdiği önemi ve yerel dayanışmanın gücünü ortaya koydu. Kozan'ın çağrısı, komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve huzurevi sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sağlanması yönünde somut bir davet niteliği taşıyor.

HUZUREVİ ZİYARETİ

HUZUREVİ ZİYARETİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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