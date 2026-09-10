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Öğretmenevi, Atatürk'ün kaldığı oda ile eğitim müzesi ve kütüphane olacak

Elazığ Belediyesi, Atatürk'ün 1937'de konakladığı ve 24 Ocak depreminde hasar gören öğretmenevini restore edip Eğitim Müzesi ve Millet Kütüphanesi olarak 2027'nin ilk aylarında açmayı planlıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Öğretmenevi, Atatürk'ün kaldığı oda ile eğitim müzesi ve kütüphane olacak

Restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Elazığ Belediyesi tarafından yürütülen güçlendirme ve restorasyon çalışmaları, tarihi öğretmenevinin yeniden şehre kazandırılması amacıyla devam ediyor. Proje, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları öncülüğünde şehrin turizm ve kültür potansiyeline değer katmak üzere hayata geçirildi. Yapının, yeni düzenlemeler tamamlandıktan sonra halka hizmet verecek şekilde teşhir ve tanzim edilmesi hedefleniyor.

Tarihçe ve hasar durumu:

Yapı, ilk olarak 1934 yılında halkevi olarak inşa edildi. 17 Kasım 1937 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ ziyareti sırasında konakladığı tarihi oda bu binanın bünyesinde bulunuyor. 1952 yılından sonra lise olarak kullanıma açılan yapı, 24 Ocak Elazığ Depremi sonrasında işlevini kaybetti ve restorasyon kararı alındı.

Restorasyonun teknik boyutu ve kullanım planı:

Elazığ Öğretmenevi Şantiye Şefi ve Mimarı Osman Bulanık, çalışmalarda yapı üzerinde kapsamlı testler ve değerlendirmeler yapıldığını belirtti. Bulanık, "Testlerin akabinde yapıda çok ciddi güçlendirmeler yaptık. Duvarlarda enjeksiyon uygulamamız var. Karbon uygulamalarımız var" ifadelerini kullandı. Yapının zemin katı eğitim kütüphanesi olarak düzenlenecek, üst kat ise eğitim müzesi işlevi görecek şekilde planlandı.

Restorasyon sürecinde uygulanan güçlendirme yöntemleri ile yapının taşıyıcı sistemi yenileniyor ve tarihi değerlerin korunması için teşhir-tanzim aşamasına geçildiğinde iç mekan düzenlemeleriyle birlikte ziyaretçi karşılamaya uygun hâle getirilecek. Çalışmaların yaklaşık bir yıldır sürdüğü, yapının tahmini teslim tarihinin ise 2027 yılının 3 veya 4'üncü ayında olduğu bildirildi.

Projenin tamamlanmasının ardından tarihi öğretmenevi, hem kentin kültürel mirasını gün yüzüne çıkaracak hem de eğitim ve araştırmaya açık bir kent mekânı olarak halkın hizmetine sunulacak.

Tarihi öğretmenevinde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Tarihi öğretmenevinde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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