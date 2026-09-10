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Erzurum'da kültür envanteri genişledi: taşınmaz varlık sayısı 903'e yükseldi

TÜİK'in verilerine göre Erzurum'da 2025'te taşınmaz kültür varlıkları 903'e, sit alanı sayısı ise 233'e yükseldi ve bazı kategorilerde artış görüldü.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'da kültür envanteri genişledi: taşınmaz varlık sayısı 903'e yükseldi

Erzurum'da kültür envanteri genişledi: taşınmaz varlık sayısı 903'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kültürel Miras İstatistikleri verilerine göre Erzurum'da 2024'te 884 olan taşınmaz kültür varlığı sayısı, 2025 yılı itibarıyla 903'e çıktı. Kentteki sit alanı sayısı da 2024'teki 225'ten 2025'te 233'e yükseldi. Korunmaya alınan sokak sayısı ise kayıtlarda yer almadı.

kayıtlardaki kategori dağılımı:

2025 verilerine göre şehirdeki taşınmaz kültür varlıkları kategorilere göre şöyle dağılıyor: 12 anıt ve abide, 40 idari yapı, 145 kültürel yapı, 42 şehitlik, 86 askeri yapı, 37 endüstriyel ve ticari yapı, 198 dini yapı, 82 mezarlık, 226 sivil mimarlık örneği ve 35 kalıntı. 2024 ile karşılaştırıldığında bazı kategorilerde belirgin artışlar gözleniyor; örneğin sivil mimarlık örnekleri 223'ten 226'ya, dini yapılar 192'den 198'e yükseldi. Buna karşın anıt ve abide sayısı 13'ten 12'ye geriledi.

sit alanlarındaki değişim:

2025'te kayıtlarda yer alan 233 sit alanının 226'sı arkeolojik sit, 1'i kentsel sit, 3'ü tarihi sit ve 3'ü karma sit alanı olarak sınıflandırıldı. 2024'te ise kentte 218 arkeolojik, 1 kentsel, 3 tarihi ve 3 karma sit alanı bulunuyordu; böylece arkeolojik sit sayısında 8 birimlik artış kaydedildi.

Genel görünümde Erzurum'un korunmaya alınan kültürel varlık envanteri, 2024'ten 2025'e geçişte hem sayısal olarak genişledi hem de bazı türlerde (sivil mimarlık, dini yapılar, mezarlıklar, askeri yapılar, şehitlikler, kalıntılar) artışlar görüldü. Bu değişimler, kentin kültürel mirasının kayıt altına alınması ve sınıflandırılmasına yansıyan güncellemeleri gösteriyor.

RZURUM’DA 2025 YILI İTİBARIYLA 903 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI BULUNURKEN, KENTTEKİ SİT ALANLARININ...

RZURUM’DA 2025 YILI İTİBARIYLA 903 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI BULUNURKEN, KENTTEKİ SİT ALANLARININ SAYISI 233 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ 226’SINI SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİ, 198’İNİ DİNİ YAPILAR OLUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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