Recep Yazıcıoğlu'nun Paşa Yaylası rüyası bakımsızlıkla gölgede kaldı

Paşa Yaylası Oteli'nin yıllara yenik düşen görünümü:

Aydın'ın yaklaşık bin 200 metre rakımdaki Paşa Yaylası, temiz havası ve manzarasıyla yaz aylarında ziyaretçi çekse de, bölgenin yayla turizmine katkı sunması hedeflenen Paşa Yaylası Oteli bugün bakımsız ve terk edilmiş halde. Dönemin Aydın Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından 1989-1991 yılları arasında yaptırılan otel, ilk dönemde bölge için umut vaat eden bir yatırım olarak görülmüştü.

yapının durumu ve yaşanan tahribat:

Zaman içinde işletilemeyen yapı sahipsiz kaldı; bakım eksikliği ve ilgisizlik otelin büyük ölçüde tahrip olmasına yol açtı. İçerideki demirbaş malzemelerin çalındığı, kapı ve pencerelerin zarar gördüğü, hatta elektrik kablolarının söküldüğü bildiriliyor. Otelde "kırılmadık cam kalmadı" şeklinde özetlenen hasar, birçok bölümün kullanılamaz hale gelmesine neden oldu ve bina bugün, eskiden beklenen işlevinden uzak, boş bir yapı görüntüsü veriyor.

miras, beklentiler ve bölgeye etkisi:

Recep Yazıcıoğlu'nun Aydın'da hayata geçirdiği projeler ve yönetim anlayışı vefatının yıl dönümünde anılırken, Paşa Yaylası Oteli'nin geldiği nokta miras tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Otelin faaliyette olduğu dönemleri hatırlayan yöre sakinleri, Paşa Yaylası'nın doğal güzelliklerinin değerlendirilebilmesi için yapının restore edilerek yeniden turizme kazandırılmasını talep ediyor.

Vatandaşlar, otelin yeniden hizmete açılması halinde yaylanın ekonomik ve sosyal açıdan canlanacağını, bölge turizmine olumlu katkı sağlayacağını belirtiyor. Bugünse otel, yılların ihmalinin somut bir göstergesi olarak duruyor ve atıl haldeki bu yapı, bölgedeki potansiyelin değerlendirilmesi yönündeki beklentilerin karşılanmadığını simgeliyor.

MERHUM VALİ RECEP YAZICIOĞLU'NUN AYDIN'DA YAYLA TURİZMİ HAYALİYLE YAPTIRDIĞI PAŞA YAYLASI OTELİ, YILLARIN BAKIMSIZLIĞI VE İLGİSİZLİĞİYLE VİRANEYE DÖNERKEN, YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE YENİDEN GÜNDEME GELEN OTEL, TERK EDİLMİŞ GÖRÜNTÜSÜYLE YÜREK BURKTU.