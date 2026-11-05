Malatya'da trafik güvenliği için motosikletlere kapsamlı denetim

Denetimin kapsamı:

Malatya'da huzur ve güven ortamının korunması, asayişin sağlanması ve motosiklet kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı motosiklet denetimleri gerçekleştirildi. Uygulamalar, başta Yeşilyurt ve Battalgazi olmak üzere ana arterler, kavşaklar ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu kritik noktalarda yapıldı.

Bulgular ve sayısal veriler:

Denetimlerde motosikletler ve sürücüler kontrol edildi; toplam 345 motosiklet incelenirken, 436 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Kontroller sırasında sürücü ve araç uygunluğuna ilişkin gerekli incelemeler yapıldı.

Denetimin önemi ve değerlendirme:

Yetkililer, yürütülen denetimlerin trafik güvenliğini artırma ve asayişi sağlama hedefi taşıdığını vurguladı. Eş zamanlı uygulamalar, riskli noktalara odaklanarak motosiklet kaynaklı olayların azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

MALATYA’DA MOTOSİKLET DENETİMİ: 345 MOTOSİKLET KONTROL EDİLDİ