Bahçelievler'de Şirinevler'deki ikamette uyuşturucu ticaretine operasyon: 11 kilo ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri operasyonda Şirinevler Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın düzenledi. Operasyonda dört kişi yakalanarak gözaltına alındı.

operasyon detayları:

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından S.I. (38), A.M. (19), G.I. (20) ve M.M. (29) isimli şüpheliler ikamette tespit edilerek yakalandı. Ekipler, şüpheliler üzerinde ve adreste yaptıkları aramalarda hem satışa hem de üretime yönelik olduğu değerlendirilen malzemelere ulaştı.

ele geçirilenler ve deliller:

Adreste yapılan aramalarda; 4 kilo 270 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 958 gram metamfetamin, 2 kilo 565 gram eroin, 500 gram beze emdirilmiş narkotik madde, 299 gram diğer narkotik madde ile 20 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 600 gram katkı maddesi, tüp ve elek bulundu.

Olay yeri incelemesinde 5 cep telefonu, 14 bin 300 lira ve 118 dolar nakit para da delil olarak alındı. Operasyonda ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı 11 kilo 192 gram olarak kaydedildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında emniyetteki işlemleri sürüyor; tamamlanan işlemlerin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE BİR ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇEŞİTLİ TÜRLERDE YAKLAŞIK 11 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.