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Samsun'da şehir hastanesi açılışına coşkulu karşılama sözü

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 13 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek Samsun Şehir Hastanesi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın coşkuyla karşılanacağını duyurdu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Samsun'da şehir hastanesi açılışına coşkulu karşılama sözü

Samsun'da şehir hastanesi açılışına coşkulu karşılama sözü

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreni için şehre gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da coşkuyla karşılanacağını açıkladı. Açılış programı 13 Eylül 2026 Pazar günü düzenlenecek.

Kurnaz, 21 ay sonra Cumhurbaşkanını yeniden şehirde ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, hem kurumların hem de vatandaşların hazırlık içinde olduğunu ifade etti.

Açılışın şehir için anlamı:

Başkan Kurnaz, Samsun Şehir Hastanesi'ni kentin yatırım gündeminde öne çıkan projelerden biri olarak nitelendirdi. Kurnaz, bu yatırımın Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hayata geçirilen büyük yatırımlardan biri olduğunu vurguladı ve eserin kent sağlık altyapısına katkısına dikkat çekti.

Programın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesinin Samsun için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Kurnaz, törenin hem sembolik hem de hizmete yönelik önemini öne çıkardı.

Halka çağrı ve karşılama planı:

İhsan Kurnaz, tüm hemşehrilerini açılış törenine davet ederek şehrin Cumhurbaşkanına olan sevgi ve desteğini göstereceğini söyledi. Başkanın sözleri arasında, Büyük buluşma için çok heyecanlıyız ifadesi öne çıktı.

Kurnaz, Samsun'un misafirperverliğini sergileyeceğini, Cumhurbaşkanını en iyi şekilde ağırlayacaklarını ve kentte coşkulu bir karşılama düzenleneceğini belirterek vatandaşları bu heyecana ortak olmaya çağırdı.

Yerel yönetim yetkililerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilecek açılış programı, hem sağlık yatırımı hem de kentin sosyal dinamikleri açısından önemli bir gün olacak.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ’NİN AÇILIŞI DOLAYISIYLA SAMSUN’U...

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ’NİN AÇILIŞI DOLAYISIYLA SAMSUN’U ZİYARET EDECEK OLAN CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN, ŞEHİRDE COŞKUYLA KARŞILANACAĞINI VE EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLANACAĞINI SÖYLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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