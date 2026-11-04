Dolar 50,0154 +0,07%
Euro 56,2218 +0,52%
Bist 11.478,13 +4,12%
Altın Gram 6.560,45 +3,54%
EUR/USD 1,1240 +0,43%
Brent Petrol 94,26 -9,02%
--°

Edremit ticaret odası'nda kura tartışmasının ardından Metin Aslan başkan oldu

Edremit Ticaret Odası seçimlerinde ilk tur 16-16 eşitlendi; yenilenen oylamada Metin Aslan 17 oyla başkan seçildi, yönetim kurulu belirlendi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Edremit ticaret odası'nda kura tartışmasının ardından Metin Aslan başkan oldu

seçim sonucu:

Edremit Ticaret Odası'nda yapılan başkanlık seçimi, ilk turdan yenilenen oylamaya uzanan bir süreçle tamamlandı. İlk turda listeler 16-16 eşitlik gösterirken, kura çekimiyle önce Ahmet Çetin öne geçti. Yapılan itiraz sonrasında seçim yenilendi ve yeniden yapılan oylamada Metin Aslan 17 oy alarak başkanlığa seçildi; Ahmet Çetin ise 15 oyda kaldı.

ilk tur ve kuranın etkisi:

Başkanlık yarışının ilk turunda her iki adayın listesi eşit oy aldı ve sonuç kura ile belirlendi. Kura çekiminde şans Ahmet Çetin'in yanındaydı; ancak seçim sonucuna yapılan itiraz sürecinin ardından sandık tekrar açıldı. Yenilenen oylama, önceki kura sonucunu değiştirdi ve Meclis üyelerinin tercihi farklı yönde şekillendi.

yönetim kurulu ve meclis başkanlığı:

Seçimin tamamlanmasının ardından yapılan oylamalarla yönetim kurulu da belirlendi ve Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevine Yarkın Pulat seçildi. Pulat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Biz bu saatten sonra kimseyi ayrıştırmıyoruz. Bizim amacımız hep beraber Edremit’imize hizmet etmek. Biz daha iyi hizmet edeceğimize inandığımız için yola çıktık. İnşallah verdiğimiz sözleri tutabiliriz. Eliminzden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü veriyoruz. Bundan sonra daha iyi bir Edremit Ticaret Odası için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni başkan Metin Aslan ise destek verenlere teşekkür ederek sürecin yoğun geçtiğini belirtti: "40 günden bu yana yoğun bir seçim süreci yaşadık. Bize destek veren Beyaz Liste’ye teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Biz Beyaz ve Mavi Liste olarak bunu hak etmiştik. Hak ettiğimiz için de buradayız. Edremit’e hizmet etmek için geldik. Bu yolda da devam edeceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun, Edremit’e hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Seçimin ardından oluşan yeni yönetimle birlikte, Edremit Ticaret Odası'nın önümüzdeki dönemde kent için yapacağı çalışmalar ve birlik mesajları öne çıktı. Taraflar, süreci geride bırakıp ortak hizmet vurgusuyla hareket edeceklerini açıkladı.

SEÇİM SONRASINDA AÇIKLAMALARDA BULUNAN EDREMİT TİCARET ODASI BAŞKANI METİN ASLAN, KENDİLERİNE...

SEÇİM SONRASINDA AÇIKLAMALARDA BULUNAN EDREMİT TİCARET ODASI BAŞKANI METİN ASLAN, KENDİLERİNE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ. (ORTADA)

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Delegelerin tercihiyle yeni dönem başladı: Mustafa Pehlivan Yalova Kent Konseyi...
images

Vali Yavuz öğrencilere afet hazırlığı ve güvenlik yaklaşımını anlattı
images

Ortak akılla kışa hazırlık: Tamer Mandalinci muhtarlarla sahada
images

Bodrum belediyesi hizmet filosunu 17 yeni araçla güçlendiriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da 68 adrese baskın: 9 tutuklu, 51 kullanıcı serbest bırakıldı

İstanbul'da yağmur iş çıkışında trafiği kilitledi

KARDEMİR'in dokuz ayı kârla tamamlandı: net nakit ve öz kaynak artışı öne çıktı

Irak başbakanı Zeydi Bahreyn'e tarihi ziyaretle ilişkileri canlandırdı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi