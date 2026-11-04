Edremit ticaret odası'nda kura tartışmasının ardından Metin Aslan başkan oldu

seçim sonucu:

Edremit Ticaret Odası'nda yapılan başkanlık seçimi, ilk turdan yenilenen oylamaya uzanan bir süreçle tamamlandı. İlk turda listeler 16-16 eşitlik gösterirken, kura çekimiyle önce Ahmet Çetin öne geçti. Yapılan itiraz sonrasında seçim yenilendi ve yeniden yapılan oylamada Metin Aslan 17 oy alarak başkanlığa seçildi; Ahmet Çetin ise 15 oyda kaldı.

ilk tur ve kuranın etkisi:

Başkanlık yarışının ilk turunda her iki adayın listesi eşit oy aldı ve sonuç kura ile belirlendi. Kura çekiminde şans Ahmet Çetin'in yanındaydı; ancak seçim sonucuna yapılan itiraz sürecinin ardından sandık tekrar açıldı. Yenilenen oylama, önceki kura sonucunu değiştirdi ve Meclis üyelerinin tercihi farklı yönde şekillendi.

yönetim kurulu ve meclis başkanlığı:

Seçimin tamamlanmasının ardından yapılan oylamalarla yönetim kurulu da belirlendi ve Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevine Yarkın Pulat seçildi. Pulat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Biz bu saatten sonra kimseyi ayrıştırmıyoruz. Bizim amacımız hep beraber Edremit’imize hizmet etmek. Biz daha iyi hizmet edeceğimize inandığımız için yola çıktık. İnşallah verdiğimiz sözleri tutabiliriz. Eliminzden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü veriyoruz. Bundan sonra daha iyi bir Edremit Ticaret Odası için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni başkan Metin Aslan ise destek verenlere teşekkür ederek sürecin yoğun geçtiğini belirtti: "40 günden bu yana yoğun bir seçim süreci yaşadık. Bize destek veren Beyaz Liste’ye teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Biz Beyaz ve Mavi Liste olarak bunu hak etmiştik. Hak ettiğimiz için de buradayız. Edremit’e hizmet etmek için geldik. Bu yolda da devam edeceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun, Edremit’e hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Seçimin ardından oluşan yeni yönetimle birlikte, Edremit Ticaret Odası'nın önümüzdeki dönemde kent için yapacağı çalışmalar ve birlik mesajları öne çıktı. Taraflar, süreci geride bırakıp ortak hizmet vurgusuyla hareket edeceklerini açıkladı.

SEÇİM SONRASINDA AÇIKLAMALARDA BULUNAN EDREMİT TİCARET ODASI BAŞKANI METİN ASLAN, KENDİLERİNE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ. (ORTADA)