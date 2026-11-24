Dumlupınar semt sahası açıldı

Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği kapsamında Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 31. Sokak’ta yapımı tamamlanan Dumlupınar Semt Sahası, düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Tesis, çocuklar ve gençlerin mahallelerinde spor yapmasını kolaylaştırmak amacıyla mahalle sakinlerinin kullanımına açıldı.

tesisin özellikleri:

Yeni semt sahası, mahalle spor faaliyetlerini desteklemek için planlandı. Belediye yetkilileri, bu ve benzeri yatırımlarla gençlerin sporla buluşmasını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca şehir genelinde spor altyapısına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın bahçelere ve okulların yanlarına yapılan yatırımlardan bahsederek, Yunus Emre Ortaokulu yanında ve Gülabibey Mahallesi Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu bahçesinde iki yeni spor salonu yapımının devam ettiğini açıkladı. Bu salonların 250 kişilik seyirci tribününe sahip olacağı ve basketbol, voleybol, judo, karate, güreş ve masa tenisi gibi farklı branşlarda kullanılabileceği bildirildi.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış törenine Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, AK Parti İl Başkanvekili Nurettin Karaca, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal ile çok sayıda mahalle sakini ve öğrenci katıldı. Açılış, İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç tarafından yapılan dua ile resmiyet kazandı.

Programda konuşan Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın şunları söyledi: "Tüm mahallelerimizi kucaklayan bu yatırımları hep birlikte hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Gençlerimizin spor yapabileceği, ailelerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını gönderebileceği tesisleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Devletimizin imkânları, milletimizin desteği ve kurumlarımızın iş birliğiyle şehrimize yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin ve hemşehrilerimizin duaları, destekleri bizim en büyük gücümüz."

Vali Ali Çalgan ise sporun çocukların eğitim ve gelişimine katkısına işaret ederek, "Eskiden spor yapan çocukların derslerinden geri kalacağı yönünde yanlış bir anlayış vardı. Tam tersine spor, çocuklarımızın eğitim hayatındaki başarılarına da katkı sağlıyor. İnanıyorum ki burada spor yapan gençlerimizin arasından gelecekte şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek başarılı sporcular çıkacak. Bu güzel tesisin mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tesisin açılmasıyla birlikte Çorum Belediyesi'nin mahalle bazlı spor yatırımlarını sürdürme kararlılığı vurgulanırken, yeni semt sahasının özellikle çocuklar ve gençler için düzenli spor imkanı sunacağı ve mahalle hayatına canlılık katacağı belirtildi.

ÇORUM BELEDİYESİ İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NE KAZANDIRILAN VE ÇOCUKLARLA GENÇLERİN SPORTİF FAALİYETLERİNE İMKÂN SAĞLAYACAK OLAN DUMLUPINAR SEMT SAHASI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.