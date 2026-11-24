OMÜ'lü Prof. Dr. Yusuf Demir'den COP31 sonrası uyarı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, COP31 sonrasında iklim değişikliğinin yalnızca sıcaklık artışı ve karbon emisyonlarından ibaret olmadığına dikkat çekti. Demir, 2027 yılına yönelik iklim risklerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

İklim riskleri geniş kapsamlıdır:

Demir, iklim krizinin; su kaynaklarının azalması, kuraklık, düzensiz yağışlar, ani sel ve taşkınlar, tarımsal üretim kayıpları ve gıda güvenliği sorunlarını da kapsadığını söyledi. Bu kapsamlı bakış açısının iklim politikalarının merkezine su güvenliği ve su yönetimini koymayı gerektirdiğini belirtti.

Demir, El Nio iklim olayının gelecek dönemde yakından izlenmesi gerektiğini ifade ederek, 2027 yılının ilk aylarına kadar güçlü El Nio şartlarının etkili olabileceğine yönelik değerlendirmeler olduğunu aktardı. Ayrıca Kuzey Atlantik Salınımı (NAO), Akdeniz’deki deniz suyu sıcaklıkları, atmosferik dolaşım ve bölgesel iklim şartları gibi etkenlerin de Türkiye iklimini belirleyeceğini hatırlattı.

Karadeniz ve bölgesel kırılganlıklar:

Demir, Karadeniz Bölgesi özelinde hem kuraklık hem de aşırı yağış kaynaklı afet risklerinin birlikte gündeme gelebileceğine dikkat çekti. Bir tarafta mevsimsel su azalması ve düzensiz yağışlar, diğer tarafta kısa sürede yoğun yağışların yol açabileceği sel, taşkın ve heyelan tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle 2027 hazırlıklarının yalnızca kuraklıkla mücadele kapsamında değil, bütünleşik su ve afet yönetimi anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım politika ve uygulamalarında su önceliği:

İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda arzı üzerindeki doğrudan etkisine dikkat çeken Demir, üretim planlamasının su potansiyeline göre yapılması gerektiğini belirtti. Tarımda su tasarrufunun artık bir zorunluluk olduğunu söyleyerek şu uygulamaları sıraladı: modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, sulama randımanının artırılması, toprak neminin korunması, yağmur suyu hasadı, kuraklığa dayanıklı ürün desenleri ve tarımsal su ayak izi hesaplamaları.

Demir, tüm su havzalarında su bütçelerinin oluşturulmasının, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının güvence altına alınmasının ve tarımsal üretimin su bulunabilirliğiyle uyumlu hâle getirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Belediyelerin yükümlülükleri ve somut adımlar:

Yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyumda önemli görevleri olduğunu belirten Demir, belediyelerin öncelikli yatırım alanlarını şu şekilde sıraladı: su kayıplarının azaltılması, yağmur suyunun değerlendirilmesi, atık suların yeniden kullanılması, taşkın risklerinin yönetilmesi ve kuraklık eylem planlarının hazırlanması. Ayrıca halkın eğitilerek bilinçlendirilmesinin de yatırımlar arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

Demir sözlerini, uygulamaya vurgu yaparak şöyle sürdürdü: Suyu korumak, yaşamı korumaktır. Şehirleri iklim krizine hazırlamak, geleceği güvence altına almaktır. Su güvenliği, iklim güvenliğidir. Taahhüt değil, uygulama zamanıdır.

Uzman uyarısı, 2027 için risklerin sadece ileri teknoloji veya merkezi politikalarla çözülemeyeceğini; yerel yönetimler, tarım uygulayıcıları ve toplumun ortak eylem ile hazırlanması gerektiğini ortaya koyuyor. Demir'in çağrısı, saldırgan önlemlerden ziyade ölçülebilir, yerel ve bütünleşik stratejilerin hayata geçirilmesi yönünde odaklanıyor.

PROF. DR. YUSUF DEMİR, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE SU KAYNAKLARININ KORUNMASININ VE YEREL YÖNETİMLERİN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.