Bebeklerde kasık fıtığı uyarısı: erken teşhis ve cerrahi müdahale şart

Kasık fıtığı nedir, neden oluşur?

Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, çocuklarda görülen kasık fıtığının anne karnındaki gelişim sürecinden kaynaklandığını açıkladı. Doğuma yakın dönemde yumurtaların karın içinden kasıklardan torbaya inmeye çalışması sırasında normalde kapanması gereken karın zarı tam kapanmadığında bu açıklıktan organların fıtık kesesine girebildiğini belirtti.

Günaydın, karın içi organların fıtık kesesi içine girdiği durumlarda kasıkta şişlik ve bazen sertleşme görüldüğünü, rahatladığında şişliğin gerileyebileceğini ya da organın sıkışması sonucu kalıcı bir yumru oluşabileceğini söyledi.

Belirtiler ve erken tanının önemi:

Uzman, ailelerin özellikle bebeklerinin altını değiştirirken kasık bölgesini kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti. Kasık bölgesinde görülen şişlik, fıtığın en önemli belirtisidir ve şişliğin gelip geçişli olması tanı için ipucu olabilir. Erkek çocuklarda bağırsak, kız çocuklarda ise yumurtalığın fıtık kesesi içine girip sıkışabileceğini ve bu durumun acil müdahale gerektirdiğini ifade etti.

Tedavi nasıl olmalı, yanlış uygulamalardan kaçının:

Günaydın, kasık fıtığının kendiliğinden iyileşen bir sorun olmadığını vurguladı: Kasık fıtığının tedavisi cerrahidir. Eskiden önerilen kasık bağı gibi uygulamaların faydası olmadığını belirten Günaydın, ameliyat edilmezse karın içi organların açıklıktan girme ve fıtık boğulması riskinin bulunduğunu söyledi.

Fıtık boğulması halinde öksürme, ıkınma veya oynama sırasında organların sıkışarak zarar görebileceğini; küçük bebeklerde bu durumun ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı ve tespit edildiğinde mümkün olan en kısa sürede cerrahi girişim yapılması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Günaydın, halk arasında su fıtığı olarak bilinen hidroselle kasık fıtığının karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Açıklığın genişliği bağırsak girişine izin veriyorsa bunun fıtık; açıklık dar ise karın içi sıvısının torbaya dolması şeklinde hidrosel olarak değerlendirildiğini anlattı.

Farklı tedavi süreçleri bulunduğunu söyleyen Günaydın, hidroselin 1-2 yaşına kadar kendiliğinden kapanabileceğini; kapanmazsa ameliyat planlamasına alındığını, ancak kasık fıtığının bekletilmemesi gerektiğini ifade etti.

Son olarak ailelere yönelik uyarısında, annelerin bebeklerin kasık ve testis bölgesini düzenli olarak kontrol etmelerinin hem inmemiş testis hem de fıtığın erken saptanmasında belirleyici olduğunu belirtti.

ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI DOÇ. DR. MİTHAT GÜNAYDIN