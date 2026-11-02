Ekimde Bolu'da kapsamlı operasyon: bin 52 şüpheli gözaltına alındı, 82 tutuklama

Bolu'da ekim ayı denetimlerinin genel sonucu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ekim tarihlerinde kent genelinde sürdürülen denetim ve operasyonlarda toplam bin 52 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 82'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlar narkotik, asayiş, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı gibi dört ana başlıkta yürütüldü.

Narkotik operasyonları:

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 66 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden 9'u tutuklandı. Aramalarda ele geçirilen uyuşturucu ve suç unsurları arasında 944 gram eroin, 299 kök kenevir bitkisi ile 4 gram kenevir tohumu, 50 gram metamfetamin, 64 gram esrar, 6 gram skunk, 32 gram kokain, 172 gram bonzai, 13 adet bonzai emdirilmiş materyal, 5 mililitre bonzai ham maddesi, 82 captagon, 56 sentetik ecza ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.

Asayiş, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı çalışmaları:

İl genelinde yürütülen asayiş uygulamalarında ekipler bin 324 olaya müdahale etti ve olaylarla bağlantılı olarak 797 şüpheli yakalandı. Bu kapsamda adli makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 149 kişi uygulamalarda yakalanarak gözaltına alındı; bunlardan 67'si mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 37 adrese operasyon yapıldı ve 40 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilenler arasında 15 adet silah ve kesici alet, 523 adet mühimmat ve şarjör, 93 dolu makaron, 304 emtia, 2 bin 206 kaçak sigara, 21 kilogram nargile tütünü, bin 140 litre etil alkol, 42 kaçak termos, 2 cep telefonu, 45 sikke ve 2 sahte kimlik belgesi sayıldı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik denetimlerde ise yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin sınır dışı edilmesi için gerekli idari işlemler başlatıldı.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların il genelinde kamu güvenliği ve suçla mücadelede sürdürülen koordinasyonun bir parçası olduğunu belirtti ve benzer denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

BOLU’DA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİM VE OPERASYONLARDA BİN 52 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 82’Sİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.