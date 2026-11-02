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Dumanın izini sürdüler: Şanlıurfa'da kaçak tütün ve alkol operasyonu

Şanlıurfa'da 20 Eylül-2 Ekim 2026'de jandarma operasyonlarında 46.240 paket gümrük kaçağı sigara ile 70 litre kaçak alkol ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dumanın izini sürdüler: Şanlıurfa'da kaçak tütün ve alkol operasyonu

Operasyonun kapsamı ve bulgular:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 20 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında Viranşehir, Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Yapılan denetim ve aramalarda gümrük kaçağı ve kaçak niteliğindeki ürünlere el konuldu.

Ele geçirilen ürünler ve miktarları:

Çalışmalar neticesinde toplamda 46 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ile 70 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Ayrıca 351 adet elektronik sigara, 4 kilogram kaçak çay ve 133 kilogram nargile tütünü bulundu.

Ele geçirilen maddeler arasında hem paketli tütün ürünleri hem de elektronik sigara cihazlarına ilişkin parçalar yer aldı; jandarma ekipleri bulguların kayda alınmasının ardından muhafaza altına aldı.

Soruşturma ve adli süreç:

Operasyonlar kapsamında toplam 133 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Olaylarla ilgili soruşturma ve takip işlemleri İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

Yetkililer, tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadelede denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti ve vatandaşları şüpheli durumları bildirmeleri konusunda uyardı.

ŞANLIURFA&#039;DA 46 BİN 240 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'DA 46 BİN 240 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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