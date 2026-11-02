Haydi tenise kulüpte pilot uygulaması Antalya'da başladı

Yeni modelle kulüpler okulla el sıkıştı:

Türkiye Tenis Federasyonu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Haydi Tenise Projesi, yeni uygulama modeli Haydi Tenise Kulüpte ile ilk pilotunu Antalya'da başlattı. Proje, devlet okullarında öğrenim gören çocukların tenis kulüplerinin altyapı ve antrenör imkanlarından yararlanmasını amaçlıyor.

Pilot uygulamanın detayları:

Pilot uygulama 27 Ekim 2026 tarihinde Kemer'deki Corendon Tennis Club Kemer tesislerinde hayata geçirildi. Uygulama kapsamında Göynük Atatürk İlkokulu 2. sınıfından 60 öğrenci, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca haftada iki gün tenis eğitimi alacak.

Eğitimler, Corendon Tennis Club Kemer antrenörleri tarafından tesislerde yürütülecek; öğrencilerin okul ile kulüp arasındaki ulaşımı Kemer Belediyesi sağlarken, eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen öğretmen veya rehber personel öğrencilere eşlik edecek.

Modelin hedefleri ve iş birliği:

Federasyonun yeni modeli, tenise erişimi genişleterek çocukların sportif gelişimini desteklemeyi, yetenekli sporcuları erken dönemde keşfetmeyi ve tenis eğitimine erişimi sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. 2025'ten bu yana proje, ülke genelinde 22 ilde ve 30 okulda uygulanıyor; kulüplerin sürece dahil edilmesiyle proje büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor.

Proje, kamu kurumları, yerel yönetimler ve spor kulüpleri arasındaki koordinasyonu güçlendiriyor. Uygulamanın finansal ve lojistik desteğinde ise Türkiye İş Bankası sponsor olarak yer alıyor; bu ortaklık, projenin tabana yayılmasına katkı sunuyor.

Federasyon yetkilileri, pilot uygulamanın değerlendirmeleri doğrultusunda modelin diğer illere de genişletileceğini belirtiyor. İlk pilotun sonuçları, öğrencilerin tenisle tanışmasının yanı sıra kulüp-okul iş birliklerinin nasıl düzenlenebileceğine dair pratik veriler sağlayacak.

Haydi Tenise Kulüpte modelinin başarılı olması halinde, çocukların spor tesislerine erişimi artacak ve yerel kulüplerle okullar arasındaki bağlantılar güçlenmiş olacak. Bu sayede hem sporun tabana yayılması hem de yetenek havuzunun genişlemesi hedefleniyor.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU TARAFINDAN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN HAYDİ TENİSE PROJESİ, YENİ UYGULAMA MODELİ "HAYDİ TENİSE KULÜPTE" İLE İLK KEZ ANTALYA'DA BAŞLADI. PROJENİN PİLOT UYGULAMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN CORENDON TENNİS CLUB KEMER'DE, 60 İLKOKUL ÖĞRENCİSİ 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA TENİS EĞİTİMİ ALACAK.