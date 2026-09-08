Kırsal mahallelere 150 yangın tankeriyle ilk müdahale güçlendirildi

Dağıtım töreniyle mahallelere takviye

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Miting ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törenle il genelindeki mahallelerde kullanılmak üzere toplam 150 adet traktör arkası yangın söndürme tankerini muhtarlara teslim etti. Törene katılım yoğun oldu ve dağıtımın kırsal mahallelerin yangınlara erken müdahalesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Törendeki merkez açıklamalar:

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç törende, itfaiye ekiplerinin kırsal mahallelere ulaşmasının zaman alabildiğini, bu nedenle mahallelerde bulunan ekipmanların can ve mal güvenliğini sağlamada belirleyici olduğunu belirtti. Genel Sekreter Zafer Aynalı ise dağıtılan 150 tankerin ikinci etap olduğunu, bununla yetinilmeyeceğini ve yıllara yayılan planlamayla tüm mahallelerin bu ekipmanlardan yararlanmasının hedeflendiğini aktardı. Tankerlerle birlikte yangına ilk müdahalede kullanılacak yangın vanaları ve hidrant sistemlerinin kurulmasının da sürdürüldüğü ifade edildi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar itfaiye teşkilatının başarısına dikkat çekerek görev yapan personele teşekkür etti. MHP Erzurum İl Başkan Vekili Seyfettin Liman da hizmetin önemine vurgu yaparak Büyükşehir yönetimine teşekkür etti.

Hedefler, yatırımlar ve kapsam:

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu AK belediyecilik anlayışı ve Cumhur İttifakı vurgusuyla köy ve mezralar dâhil tüm yerleşim yerlerinde yangına ilk müdahale amaçlı tanker bulundurmayı hedeflediklerini belirtti. Erzurum Vali Vekili Orhan Ayaz iklim değişikliğinin yangın riskini tüm yıla yaydığını; dağıtılan tankerlerin ormanlara ve yerleşimlere sıçramayı önleyecek ilk savunma hattı olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuşmasında kentin hizmet ve yatırım programını anlattı. Sekmen, daha önce 50 tankerin dağıtıldığını, bu yıl ilave 150 tankerin verildiğini; 2027 hedefinin 250, 2028 hedefinin 350 tanker olduğunu ve nihai amaçlarının yaklaşık 1200 yerleşim yerinin en az bir tankere sahip olması olduğunu kaydetti. Ayrıca bugüne kadar yaklaşık 400 köyde yangın vanası ve hidrant sistemi kurulduğu, belediyenin bu dönem içinde yaklaşık 13 milyar lira yatırım gerçekleştirdiği, sulama sistemlerinde bugüne dek 600 yerleşime ulaşılduğu ve bu yıl ek 100 yerleşimde daha çalışma yapılacağı bilgileri paylaşıldı.

Sekmen ayrıca şehir ölçeği, altyapı çalışmaları, fuar merkezi, afet toplanma alanları ve kış şartlarının hizmet sürecine etkisi gibi konulara da değindi. Törenin sonunda tankerler muhtarlara teslim edildi ve kırsal mahallelerde yangına erken müdahale kapasitesinin artırılması için ekipmanların sorumlulara ulaşımı tamamlandı.

Öne çıkan maddeler: 150 tanker dağıtımı, hidrant ve yangın vanası kurulumlarının sürmesi, 2027 ve 2028 için artan tanker hedefleri, yaklaşık 400 köyde halihazırda kurulan sistemler ve belediyenin kapsamlı yatırım planı.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TÖRENDE İL GENELİNDE MAHALLELERDE KULLANILMAK ÜZERE 150 TANKER MUHTARLARA TESLİM EDİLDİ. MİTİNG VE ETKİNLİK ALANI’NDA DÜZENLENEN İKİNCİ ETAP TRAKTÖR ARKASI YANGIN SÖNDÜRME TANKER DAĞITIM TÖRENİ’NE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ.