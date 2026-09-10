Bakan Gürlek: faili meçhul dosyalardan Terörsüz Türkiye'ye adaletin yol haritası

Görüşmenin kapsamı ve ana gündem maddeleri

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan yargı muhabirlerini kabul ederek bir dizi soruşturma ve Bakanlık çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede faili meçhul dosyalardan AHBAP soruşturmasına, uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadeleden FETÖ soruşturmalarına, Terörsüz Türkiye sürecinden Ekrem İmamoğlu davasına kadar pek çok konu ele alındı.

Faili meçhul dosyalar ve elde edilen sonuçlar:

Bakan Gürlek, faili meçhul olayların aydınlatılması için Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir birim kurulduğunu ve birimin kuruluşunun üzerinden dört ay geçtiğini söyledi. 40 dosyada yer alan 46 maktulün aydınlatıldığını belirten Gürlek, başsavcılıklar ile yapılan toplantılar ve dosyaların yeniden değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçların vatandaşın adalete güvenini güçlendirdiğini vurguladı.

Gürlek, bir soruşturmanın başlatılması için hukuki şüphe şartlarının gerektiğini hatırlatarak yeni soruşturmalar hakkında isim vermenin doğru olmayacağını ifade etti. Ayrıca failinin yıllar sonra dahi tespit edilebileceğini ve devletin imkanlarıyla bu tür dosyalarda sonuç alınabildiğini söyledi.

Öne çıkan soruşturmalar ve güncel durum:

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü söyleyen Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyon ve dosya inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gülistan Doku soruşturmasında önemli ilerlemeler olduğunu ancak naaşın bulunması yönündeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan, Umut Altaş’ın ifadesinin alındığını ve dosyada naaşın yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin beyanların bulunduğunu söyledi. Naaşın kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olma ihtimali ve soruşturmayı engellemeye dönük iddialar da dikkatle inceleniyor.

Rojin Kabaiş soruşturmasında cep telefonuna yönelik teknik ve DNA incelemelerinin sürdüğünü; şu ana kadar kesin bir sonuca götüren somut bir veriye ulaşılamadığını belirtti.

Kaşif Kozinoğlu, AHBAP, uyuşturucu ve spor bahisleri

Kaşif Kozinoğlu soruşturması:

Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü söyleyen Gürlek, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını vurguladı. Olayla ilgili daha önce yapılan ihbarlar ve firari kişilerle ilgili beyanların soruşturmada dikkate alındığını aktardı ve "Bütün ihtimaller soruşturma kapsamında değerlendiriliyor" dedi.

AHBAP soruşturması ve mali tespitler:

AHBAP soruşturmasının devam ettiğini belirten Bakan, soruşturma kapsamında MASAK tespitleri ve itirafçı beyanlarının bulunduğunu söyledi. Toplanan yardımların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kritik olduğunu ifade eden Gürlek, depolarda çürümeye terk edildiği belirtilen malzemeler ve mağdurların şikayetlerinin araştırıldığını aktardı.

Bakan ayrıca dosyada geçen örneklerden birinde, Amerika'daki bir klinikle ilişkilendirilen ve Haluk Levent'in adı geçen bir yardım talebine dair 4 milyon 600 bin dolar tutarında senet iddiasının bulunduğunu; tüm senetlerin ilgili başsavcılıkça mali ve hukuki açılardan incelendiğini söyledi.

Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve spor soruşturmaları:

Uyuşturucu ile mücadelede taviz verilmeyeceğini belirten Gürlek, ilgili başsavcılıkların üzerinde çalıştığı dosyaların bulunduğunu aktardı. Kamuoyunca tanınan kişilere yönelik soruşturmaların caydırıcı etkisi olduğuna dikkat çeken Bakan, uyuşturucu mücadele çalışmalarının farklı alanlarda da sürebileceğini ifade etti.

Futbolda bahis ve şike soruşturmalarının sürdüğünü; bununla birlikte basketbol dâhil farklı spor dallarında da yasa dışı bahis ve şike iddialarının incelendiğini söyledi. Ayrıca beyaz et ve şeker sektörlerine yönelik operasyonlar gibi, vatandaşın ekonomik hayatını ve kamu sağlığını doğrudan etkileyen sektörlere ilişkin soruşturmaların da yürütüldüğünü belirtti.

FETÖ, iade süreçleri, Terörsüz Türkiye ve çocuk paketi

FETÖ'yle mücadele:

Gürlek, FETÖ'yü hem ihanet hem de casusluk örgütü olarak nitelendirerek mücadelenin tavizsiz sürdüğünü söyledi. Örgütün yeni yapılanma arayışlarına ve finansal kaynaklarına ilişkin takiplerin devam ettiğini, devlete sızma girişimlerine karşı dikkatli olunduğunu vurguladı.

Yurt dışı iade süreçleri:

Umut Altaş için iade talebinde bulunulduğunu ve süreçte olumlu gelişmeler olduğunu belirten Bakan, nihai kararın ilgili ülkenin yargı ve idari makamlarına ait olduğunu hatırlattı. Eylem Tok hakkında verilen iade kararının ise üst mahkemeye taşındığını ve bu kararın beklenmesi gerektiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye ve Çocuk Paketi:

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Gürlek, çerçeve yasanın Meclis'te geniş oyla kabul edildiğini ve yasanın yürürlüğe girmesi için örgütün silah bırakmasının gerektiğini aktardı. Adalet Bakanlığı'nın kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ortaya çıkacak hukuki ve idari süreçler için hazırlık yaptığını belirtti.

Çocuk Paketiyle ilgili olarak Gürlek, "suça sürüklenen çocuk" tanımının yerine "adli süreçteki çocuk" yaklaşımının getirildiğini, amaçların arasında örgütlerin çocukları kullanmasının önlenmesi ve çocukların hukuki sonuçlara ilişkin bilgilendirilmesinin sağlanması olduğunu açıkladı. Ailelerin sorumluluklarının güçlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Yargı bağımsızlığı, İmamoğlu davası ve diğer soruşturmalar

Yargı bağımsızlığı ve delillere vurgu:

Bakan, Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalara Bakanlık olarak müdahale yetkileri olmadığını; savcıların unvana bakmadan, yalnızca delile ve hukuka göre karar vermesi gerektiğini vurguladı: "Ucu nereye giderse gitsin, dosyanın içindeki delillere bak."

İmamoğlu davası ve ek iddianame:

Ekrem İmamoğlu'nun sanıkları arasında bulunduğu dava hakkında Gürlek, soruşturma aşamasında gözlemlenen iddialara rağmen dosyanın kovuşturma safhasında olduğunu, delillerin değerlendirilmesi ve nihai takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi. Ek iddianame çalışmalarının devam ettiğini ve yeni raporların değerlendirildiğini aktardı.

Davutoğlu ve Gökçek soruşturmaları:

Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturmada suç unsurları ve zamanaşımı konularının hukuki çerçevede değerlendirildiğini belirten Bakan, Melih Gökçek ve oğullarıyla ilgili şikayetlerin de Cumhuriyet başsavcılığı tarafından incelendiğini söyledi.

Toplumsal algı, yargı mensupları ve basın güvenliği

Toplumda oluşan "cezasızlık" algısına ilişkin mücadele yürüttüklerini söyleyen Gürlek, yargılamaların makul sürede tamamlanmasına yönelik adımların atıldığını belirtti. Hakim ve savcıların hukuk karşısında ayrıcalıklı olmadığı, disiplin ve soruşturma istatistiklerinin yakından takip edildiği vurgulandı.

Bakan, kamuoyunda infial yaratan olaylara ve sosyal medya üzerinden teşhir edilen şüpheli servet görüntülerine karşı yasal sürecin işletileceğini; suç kim tarafından işlenirse işlensin aynı hukukun uygulanacağını ifade etti. Ayrıca gazetecilere yönelik saldırıların sadece bireye değil, toplumun haber alma hakkına yönelik bir saldırı olduğu belirtilerek basın mensuplarının korunmasının önemine dikkat çekildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları, gazetecilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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