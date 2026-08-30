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Bakan Yenigün Eskişehir'de çocuk evlerinde çocukların sesini dinledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir'deki çocuk evlerini ziyaret ederek çocuklarla buluştu ve hizmetleri yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bakan Yenigün Eskişehir'de çocuk evlerinde çocukların sesini dinledi

Yerinde inceleme ve temas

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir'de Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kuruluşlarda sunulan hizmetler yerinde incelendi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Programa İl Müdürü Orhan Bayrak da eşlik etti. Heyet, kurum görevlilerinden yapılan çalışmaların kapsamı ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Kuruluş hizmetleri yerinde incelendi:

Ziyaret sırasında binaların işleyişi, çocuklara sunulan hizmetlerin takibi ve koordinasyon süreçleri gözlemlendi. Yetkililer, yürütülen faaliyetlerin genel çerçevesi ve uygulamadaki süreçler hakkında bilgilendirme yaptı.

Çocuklarla buluşma ve geri bildirim:

Ziyaret programı dahilinde Osmangazi Çocuk Evi'ndeki çocuklarla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Yenigün, onlarla sohbet ederek taleplerini ve görüşlerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Yenigün, çocuklarla yakından ilgilendi ve kuruluş hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerinde yapılan bu tür değerlendirmelerin, hizmet kalitesinin izlenmesi ve çocukların ihtiyaçlarının doğrudan duyulması açısından önem taşıdığı vurgulandı. Ziyaret, kurumlarla koordinasyonun güçlendirilmesine ve yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI LEMAN YENİGÜN, ESKİŞEHİR&#039;DE ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI LEMAN YENİGÜN, ESKİŞEHİR'DE ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI ÇOCUK EVLERİNİ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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