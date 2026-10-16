Bakanlar ayazağa'da selin izlerini yerinde değerlendirdi

Bakanların bölgedeki incelemeleri:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa bölgesine gelerek saha incelemelerinde bulundu. Bakanlar, hasarın boyutunu yerinde gözlemleyip yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Çalışma kapsamında bölgedeki altyapı görünümü, ulaşım ve yerleşim alanlarındaki etkiler değerlendirildi. Bakanların ziyareti, yerinde tespit ve koordinasyonun hızlandırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Yetkililerden bilgi ve koordinasyon:

Bakanlar, sahada görevli ekiplerden gerekli bilgileri aldı ve yürütülen müdahale çalışmalarının durumu hakkında yetkililerle görüştü. Ziyaret sırasında iletişim ve koordinasyon kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Saha incelemeleri, etkilenen bölgede yürütülen acil müdahale ile devam eden çalışmaların yerinde görülmesi ve kısa vadede atılması planlanan adımların değerlendirilmesine zemin hazırladı.

Ayazağa ziyareti, hem zarar tespitinin hızlandırılması hem de vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi açısından takip edilecek adımların belirlenmesine katkı sağladı.

Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi selin vurduğu Ayazağa'da inceleme yapıyor