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Bakanlar ayazağa'da selin izlerini yerinde değerlendirdi

Çevre ve İçişleri bakanları Murat Kurum ile Mustafa Çiftçi, Sarıyer Ayazağa'da selden etkilenen bölgede yetkililerden bilgi alarak inceleme yaptı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bakanlar ayazağa'da selin izlerini yerinde değerlendirdi

Bakanların bölgedeki incelemeleri:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa bölgesine gelerek saha incelemelerinde bulundu. Bakanlar, hasarın boyutunu yerinde gözlemleyip yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Çalışma kapsamında bölgedeki altyapı görünümü, ulaşım ve yerleşim alanlarındaki etkiler değerlendirildi. Bakanların ziyareti, yerinde tespit ve koordinasyonun hızlandırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Yetkililerden bilgi ve koordinasyon:

Bakanlar, sahada görevli ekiplerden gerekli bilgileri aldı ve yürütülen müdahale çalışmalarının durumu hakkında yetkililerle görüştü. Ziyaret sırasında iletişim ve koordinasyon kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Saha incelemeleri, etkilenen bölgede yürütülen acil müdahale ile devam eden çalışmaların yerinde görülmesi ve kısa vadede atılması planlanan adımların değerlendirilmesine zemin hazırladı.

Ayazağa ziyareti, hem zarar tespitinin hızlandırılması hem de vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi açısından takip edilecek adımların belirlenmesine katkı sağladı.

Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi selin vurduğu Ayazağa&#039;da inceleme yapıyor

Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi selin vurduğu Ayazağa'da inceleme yapıyor

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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