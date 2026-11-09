Dolar 50,1770 +0,09%
Euro 56,2131 +0,60%
Bist 11.588,60 +0,92%
Altın Gram 6.623,43 +0,76%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,23 -2,13%
--°

Bakımı geciktirmek yangına davetiye çıkarıyor, usta 'değişmeli' diyorsa ertelemeyin

Necdet Heppekcan, bakımların aksatılmasının ve yetkisiz müdahalelerin araç yangınlarını artırdığını; usta 'değişmeli' diyorsa parçaları ertelemeyin uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Bakımı geciktirmek yangına davetiye çıkarıyor, usta 'değişmeli' diyorsa ertelemeyin

izmir oto tamircileri odası uyarıyor:

İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı ve İESOB Başkanı Necdet Heppekcan, yaz aylarında artan araç yangınlarının teknik sebeplerini ve alınması gereken önlemleri açıkladı. Odaya kayıtlı 2 bin 600 üyenin bulunduğunu ve yaklaşık 36 yıldır esnafa hizmet verdiklerini belirten Heppekcan, Türkiye'deki araç sayısının artmasıyla birlikte teknik arızaların daha görünür hale geldiğini vurguladı.

yangına yol açan başlıca teknik nedenler:

Heppekcan, yangınların en yaygın nedenlerini periyodik bakımların ihmal edilmesi, yetkisiz ve hatalı müdahaleler, kontrolsüz şekilde araca eklenen aksesuarlar ve elektrik tesisatındaki yıpranmalara bağlı kısa devreler olarak sıraladı. Dizel, benzinli ve LPG'li araçlarda zamanla yıpranan yakıt ve yağ hortumlarından sızan akaryakıtın alev alma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Ayrıca mekanik aksamın, radyatörün ve su kaçaklarının kontrol edilmemesi sonucu motorun aşırı ısınmasının yangınlara doğrudan zemin hazırladığı ifade edildi.

Heppekcan, sürücülerin araçlarını her 10 bin kilometrede bir bakıma sokması gerektiğini belirterek, bakım sırasında usta bir parçanın değişmesi gerektiğini söylüyorsa sürücülerin "Bir 5 bin kilometre daha gideyim" dememesi gerektiğini kaydetti.

elektrikli ve hibrit araçlarda eğitim ve önlemler:

Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli ve hibrit araçların piyasadaki payının hızla arttığını hatırlatan Heppekcan, sektördeki dönüşüme ayak uydurduklarını ve İzmir Oto Tamircileri Odası olarak esnafa yönelik ücretsiz eğitim programlarını sürdürdüklerini aktardı. Sanayi çalışanlarının 380 volt ve üzeri yüksek voltaja sahip bu araçlara müdahale konusunda eğitildiğini ve böylece muhtemel teknik risklerin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Heppekcan son olarak, bakımın insan sağlığı kadar önemli olduğunu yineleyerek sürücülere ve sanayi esnafına; bakım takvimine riayet edilmesi, yetkisiz müdahalelerden kaçınılması ve gerektiğinde parçaların geciktirilmeden değiştirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

İZMİR OTO TAMİRCİLERİ ODASI VE İESOB BAŞKANI NECDET HEPPEKCAN

İZMİR OTO TAMİRCİLERİ ODASI VE İESOB BAŞKANI NECDET HEPPEKCAN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ardahan'da beyaz örtü iki görüş doğurdu: bazı yaylacılar köye inerken bazıları y...
images

Üretime vurgu: GAİB başkanından 10 Kasım mesajı
images

GAHİB başkanından 10 Kasım mesajı: üretim ve minnet vurgusu
images

Atatürk'ün mirası yol gösteriyor: başkan Bakır'dan 10 kasım mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sis denizi gibi görüntüler: Düzce beyaz örtüye büründü

Eskişehir'de dondurucu soğukta ağaçlar ve araç camları buz tuttu

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Uğranmadan dönülmeyen lezzet: Ulaş etli pidesinin odun ateşinde sırrı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL