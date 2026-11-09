Bakımı geciktirmek yangına davetiye çıkarıyor, usta 'değişmeli' diyorsa ertelemeyin

izmir oto tamircileri odası uyarıyor:

İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı ve İESOB Başkanı Necdet Heppekcan, yaz aylarında artan araç yangınlarının teknik sebeplerini ve alınması gereken önlemleri açıkladı. Odaya kayıtlı 2 bin 600 üyenin bulunduğunu ve yaklaşık 36 yıldır esnafa hizmet verdiklerini belirten Heppekcan, Türkiye'deki araç sayısının artmasıyla birlikte teknik arızaların daha görünür hale geldiğini vurguladı.

yangına yol açan başlıca teknik nedenler:

Heppekcan, yangınların en yaygın nedenlerini periyodik bakımların ihmal edilmesi, yetkisiz ve hatalı müdahaleler, kontrolsüz şekilde araca eklenen aksesuarlar ve elektrik tesisatındaki yıpranmalara bağlı kısa devreler olarak sıraladı. Dizel, benzinli ve LPG'li araçlarda zamanla yıpranan yakıt ve yağ hortumlarından sızan akaryakıtın alev alma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Ayrıca mekanik aksamın, radyatörün ve su kaçaklarının kontrol edilmemesi sonucu motorun aşırı ısınmasının yangınlara doğrudan zemin hazırladığı ifade edildi.

Heppekcan, sürücülerin araçlarını her 10 bin kilometrede bir bakıma sokması gerektiğini belirterek, bakım sırasında usta bir parçanın değişmesi gerektiğini söylüyorsa sürücülerin "Bir 5 bin kilometre daha gideyim" dememesi gerektiğini kaydetti.

elektrikli ve hibrit araçlarda eğitim ve önlemler:

Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli ve hibrit araçların piyasadaki payının hızla arttığını hatırlatan Heppekcan, sektördeki dönüşüme ayak uydurduklarını ve İzmir Oto Tamircileri Odası olarak esnafa yönelik ücretsiz eğitim programlarını sürdürdüklerini aktardı. Sanayi çalışanlarının 380 volt ve üzeri yüksek voltaja sahip bu araçlara müdahale konusunda eğitildiğini ve böylece muhtemel teknik risklerin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Heppekcan son olarak, bakımın insan sağlığı kadar önemli olduğunu yineleyerek sürücülere ve sanayi esnafına; bakım takvimine riayet edilmesi, yetkisiz müdahalelerden kaçınılması ve gerektiğinde parçaların geciktirilmeden değiştirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

İZMİR OTO TAMİRCİLERİ ODASI VE İESOB BAŞKANI NECDET HEPPEKCAN