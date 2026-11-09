Havamaş Çukurova hattında 2026'ye 1 milyon 200 bin yolcu hedefiyle giriyor

HAVAMAŞ'ın 2026 yolcu hedefi

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yolcu taşımacılığı hizmeti veren HAVAMAŞ, 2026 yılı sonunda 1 milyon 200 bin yolcu hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Şirket, bölgedeki ulaşım ağında üstlendiği rolü sürdürerek yılın kalan döneminde de operasyonlarını devam ettirecek.

Bölgesel erişim rolü:

HAVAMAŞ, Adana, Mersin ve çevre illerden havalimanına ulaşım sağlayarak bölgenin ulaşım ihtiyacında önemli bir işlev üstleniyor. Firma verilerine göre 2026 yılının ilk 10 ayında toplam 960 bin 240 yolcu taşındı.

Hedefler ve hizmet öncelikleri:

HAVAMAŞ yetkilisi Mustafa Polat, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetini öncelik olarak gördüklerini vurguladı. Polat, yolcu memnuniyetini artırmak ve artan ulaşım talebine cevap verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti ve yıl sonu hedeflerine ulaşma kararlılığını yineledi.

HAVAMAŞ YETKİLİSİ MUSTAFA POLAT, YOLCU SAYISINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK, GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM HİZMETİ SUNMAYI ÖNCELİK OLARAK GÖRDÜKLERİNİ BELİRTTİ.