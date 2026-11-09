Dolar 50,1766 +0,08%
Euro 56,2115 +0,60%
Bist 11.575,99 +0,81%
Altın Gram 6.621,44 +0,73%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,58 -1,77%
--°

Havamaş Çukurova hattında 2026'ye 1 milyon 200 bin yolcu hedefiyle giriyor

Çukurova Havalimanı'nda hizmet veren HAVAMAŞ, 2026 sonunda 1 milyon 200 bin yolcu hedefliyor; ilk 10 ayda 960 bin 240 yolcu taşıdı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Havamaş Çukurova hattında 2026'ye 1 milyon 200 bin yolcu hedefiyle giriyor

HAVAMAŞ'ın 2026 yolcu hedefi

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yolcu taşımacılığı hizmeti veren HAVAMAŞ, 2026 yılı sonunda 1 milyon 200 bin yolcu hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Şirket, bölgedeki ulaşım ağında üstlendiği rolü sürdürerek yılın kalan döneminde de operasyonlarını devam ettirecek.

Bölgesel erişim rolü:

HAVAMAŞ, Adana, Mersin ve çevre illerden havalimanına ulaşım sağlayarak bölgenin ulaşım ihtiyacında önemli bir işlev üstleniyor. Firma verilerine göre 2026 yılının ilk 10 ayında toplam 960 bin 240 yolcu taşındı.

Hedefler ve hizmet öncelikleri:

HAVAMAŞ yetkilisi Mustafa Polat, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetini öncelik olarak gördüklerini vurguladı. Polat, yolcu memnuniyetini artırmak ve artan ulaşım talebine cevap verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti ve yıl sonu hedeflerine ulaşma kararlılığını yineledi.

HAVAMAŞ YETKİLİSİ MUSTAFA POLAT, YOLCU SAYISINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK, GÜVENLİ VE...

HAVAMAŞ YETKİLİSİ MUSTAFA POLAT, YOLCU SAYISINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK, GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM HİZMETİ SUNMAYI ÖNCELİK OLARAK GÖRDÜKLERİNİ BELİRTTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ardahan'da beyaz örtü iki görüş doğurdu: bazı yaylacılar köye inerken bazıları y...
images

Üretime vurgu: GAİB başkanından 10 Kasım mesajı
images

GAHİB başkanından 10 Kasım mesajı: üretim ve minnet vurgusu
images

Atatürk'ün mirası yol gösteriyor: başkan Bakır'dan 10 kasım mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uzun yılların gerçeği: kayıp başvurusu cinayeti gizledi

Dayanışma günü: Kızılay lojistik merkezinde özel gereksinimli bireyler bir araya geldi

Aras Kargo ligde konumunu sağlamlaştırdı: ilk 8 haftada 5 galibiyet

Nazilli'de ekipler yenileme çalışmalarını hızlandırdı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL