Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Bakırcılar çarşısında el emeği miras: baba kız saraciye işini yaşatıyor

Göz rahatsızlığı sonrası telefonculuğu bırakan Ekrem Yılmaz, Bakırcılar Çarşısı'nda öğrendiği saraciyeliği kızına öğreterek nesil aktarımı sağlıyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bakırcılar çarşısında el emeği miras: baba kız saraciye işini yaşatıyor

Bakırcılar Çarşısı'nda yeni bir ustalık

58 yaşındaki Ekrem Yılmaz, uzun yıllar telefon teknik servisi yaptıktan sonra göz rahatsızlığı nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Yeni bir iş öğrenmek için adresini tarihi Bakırcılar Çarşısı'na taşıyan Yılmaz, burada saraciye mesleğinin inceliklerini kısa sürede öğrendi ve zamanla ustalaştı. Kendi dükkanında deri ve çeşitli malzemeleri el işçiliğiyle işleyerek günün büyük bölümünü geçiriyor ve müşterilerinin taleplerini karşılıyor.

mesleğe geçişin nedeni ve ustalaşma süreci:

Yılmaz, bu değişimi bir fırsat olarak görüyor ve mesleğe başlamasını şöyle özetliyor: '8 yıla yakındır saraçlık yapıyorum. Telefon teknik servisiydim. Gözlerim zayıflayınca yapamaz duruma geldim. İstediğimi yapamıyordum.' Arkadaşının yönlendirmesiyle saraciye işine giren Yılmaz, işi bırakan arkadaşından farklı olarak burada devam etmeyi tercih ettiğini ve üretmenin kendisine mutluluk verdiğini vurguluyor. Üretimin, insanlara fayda sağlamanın ve bir şeyler ortaya koymanın verdiği tatmin mesleği seçmesinde belirleyici olmuş.

üretim çeşitleri ve pazar ağı:

Yılmaz'ın atölyesinde üretilen ürünler geniş bir yelpazeye yayılıyor. 'Bizler burada köpek tasmaları, inek, at eğerleri, eşek heybeleri, motor heybeleri yani bütün hayvansal ürünlerin hemen hemen hepsini yapıyoruz,' diye anlatıyor. Ürün talebinin her kesimden geldiğini belirten Yılmaz, dükkan üretimlerinin Türkiye'nin birçok iline gönderildiğini, ayrıca Arap ülkeleriyle irtibatlarının olduğunu söylüyor: 'Arap ülkelerine gönderiyoruz. Mesela Suriye, Suudi Arabistan o bölgelere de veriyoruz ama Doğu'ya daha ağırlıklı veriyoruz. Buradan çıkan ürünler Edirne'ye kadar gidiyor.'

gelecek nesle aktarım ve aile içi eğitim:

Mesleğin devamlılığını sağlamak amacıyla Yılmaz, çocuklarını da yetiştiriyor. Kendi ifadesiyle bu iş, 'çocuklarım okumazsa yapabileceği altın bir meslektir.' Eleman sıkıntısı yaşanmadığını, zira çırak veya yeni kuşak yetiştirme konusunda aile içinde bir süreklilik sağladıklarını belirtiyor. Usta olarak edindiği bilgileri ve el becerisini kızına aktararak hem mesleğin sürmesini hem de kızının el yeteneğinin gelişmesini hedefliyor.

babasının atölyesinde öğrenen küçük çırak:

11 yaşındaki Arzu Ela Yılmaz, okul sonrası babasının yanında çalışıp mesleği öğrendiğini ifade ediyor: 'Ben okuyorum, boş zamanlarımda da babamın yanında çalışıyorum. Okuldan çıktıktan sonra babamın yanına gelip babamın malzemelerle yaptıklarına yardım ediyorum.' Boncuk dizmekten tasma yapmaya, heybe dikimine kadar çeşitli işlerde yardım eden Arzu, babasının yanında olmaktan ve üretime katkı sağlamaktan memnun olduğunu söylüyor.

Ekrem Yılmaz ve ailesinin hikayesi, geleneksel el sanatlarının kent içindeki canlılığını ve aile içinde kurulan aktarım pratiklerinin önemini gösteriyor. Bakırcılar Çarşısı'ndaki bu küçük atölye, hem yerel ihtiyaçları karşılıyor hem de el emeği birikimini yeni kuşağa taşımayı sürdürüyor.

58 YAŞINDAKİ EKREM YILMAZ VE KIZI 11 YAŞINDAKİ ARZU ELA YILMAZ

58 YAŞINDAKİ EKREM YILMAZ VE KIZI 11 YAŞINDAKİ ARZU ELA YILMAZ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

El emeğiyle hazırlanan paketler Balıkesirli öğrencilerin yanında
images

Erenler halk eğitiminden güzel sanatlara uzanan genç yetenekler
images

Düğün meydanı ikiye bölündü: bir tarafta halay, diğerinde Çorum FK maçı
images

Köyceğiz'de 73 yaşındaki Alzheimer hastası için geniş çaplı arama başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sarayköy'de kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışmaları sürüyor

Mali müşavirlere yönelik özel ofis Gebze Ticaret Odası'nda açıldı

Düzce'de kaçakçılığa ağır darbe

Çocuklar geleceği kodluyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı