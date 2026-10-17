Bakırköy'de dolu LNG tankeri devrildi, çevre güvenlik çemberine alındı

İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, virajı alamayan LNG yüklü tanker yan yattı. Olayda tanker sürücüsü yaralanırken, çevrede derhal güvenlik önlemleri uygulandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre sürücünün virajı alamaması sonucu tanker devrildi ve yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; yaralı sürücü ambulansla müdahale edildi.

Güvenlik önlemleri ve trafik:

Tankerin dolu olması nedeniyle olay çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu. Yetkililer, olası riskleri azaltmak amacıyla bölgeyi kontrol altına alırken, kaza nedeniyle yol geçici olarak trafik akışına kapatıldı. Polis ekipleri çevrede trafik düzenlemesi yaparak güvenliği sağlıyor.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor:

İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki güvenlik ve temizleme çalışmaları tamamlanana kadar yetkililer yolun kapalı kalacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma ve kaza nedeninin netleştirilmesine yönelik işlemler sürüyor.

İSTANBUL BAKIRKÖY’DE VİRAJI ALAMAYAN LNG YÜKLÜ TANKERİN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI. TANKERİN DOLU OLMASI NEDENİYLE ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIRKEN, YOL TRAFİĞE KAPATILDI.