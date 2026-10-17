Baklan'da okullarda güvenlik için kapsamlı iş birliği

Baklan'da okullar için güvenlik seferberliği

Denizli’nin Baklan ilçesinde, çocukların eğitim süreçlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına yönelik bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Baklan Kaymakamı Kezban Yerlikaya başkanlık ederken, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, ilçe protokolü üyeleri ve okul müdürleri katıldı.

toplantıda ele alınan konular:

Görüşmede, Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü çerçevesinde okulların ve okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler değerlendirildi. Katılımcılar, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri için koruyucu önlemlerin en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini vurguladı.

kurumlar arası iş birliği ve uygulama:

Toplantıda ayrıca çocuklara yönelik interaktif etkinliklerin düzenlenmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin daha etkin hale getirilmesi konuları gündeme geldi. Bu çerçevede okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirlerine öncelik verileceği ve ilgili tarafların ortak hareket etmesi gerektiği konusunda kararlar alındı.

BAKLAN’DA OKULLARDA GÜVENLİK İÇİN İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI