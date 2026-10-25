İl emniyet müdürü Çağlar asayiş birimlerinde hizmet süreçlerini yerinde değerlendirdi

inceleme kapsamı:

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde kapsamlı incelemelerde bulundu. Birimlerde yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alındı ve uygulamalar yerinde gözden geçirildi.

görüşmeler ve değerlendirmeler:

Çağlar, görevli personelle bir araya gelerek yürütülen faaliyetlerin işleyişini ve öncelikli hizmet alanlarını değerlendirdi. Toplantılarda birimlerin günlük operasyonları, koordinasyon mekanizmaları ve hizmet akışına ilişkin tespitler paylaşıldı.

Denetim sürecinde, mevcut uygulamaların etkinliği yerinde incelenirken yetkililer uygulamalara dair detaylı bilgi verdi. Yapılan değerlendirmeler kayıt altına alındı ve saha gözlemleri çerçevesinde gereksinimler ele alındı.

sonuç odaklı yaklaşım:

İncelemeler, birimlerin çalışma düzenini tespit etmek ve sahadaki uygulamaların doğruluğunu teyit etmek amacıyla gerçekleştirildi. Çağlar'ın personelle doğrudan görüşmesi, hem yürütülen çalışmaların anlık değerlendirilmesine hem de hizmet süreçlerinin geliştirilmesine yönelik bilgi paylaşımına zemin hazırladı.

Genel değerlendirmede, birimlerin faaliyetleri yerinde incelenirken hizmet sunumuna ilişkin öneri ve öncelikler üzerinde duruldu; gerekli koordinasyonun sağlanmasına vurgu yapıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇAĞLAR, ASAYİŞ BİRİMLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU