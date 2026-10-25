Sandığın sessiz günü: Edirne'de Bulgaristan cumhurbaşkanlığı oylaması düşük katılımla sürdü

Edirne'de konsolosluk önünde oy verme işlemi sakin ve düzenli geçti

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimleri kapsamında Edirne Başkonsolosluğu binasında kurulan sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Gözlemler, oy verme işleminin genel olarak sakin bir ortamda sürdüğünü, katılımın ise görece düşük olduğunu gösterdi.

güvenlik önlemleri ve uygulama:

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sandık çevresinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla sabah saat 07.00'den itibaren konsolosluk çevresinde güvenlik önlemleri aldı. İşlemler sırasında olumsuz bir olay bildirilmedi ve görevli ekiplerin varlığı, konsolosluk önünde düzenin korunmasına katkı sağladı.

başkonsolosun değerlendirmesi ve ikinci tur çağrısı:

Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, seçim sürecinin sakin başladığını ve sorunsuz devam ettiğini belirtti. Kafedzhiyska, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımın genellikle daha düşük olabildiğini vurguladı ve seçimin aynı şekilde huzurlu tamamlanmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca ikinci turun yapılmasının beklendiğini kaydeden Kafedzhiyska, Bulgaristan vatandaşlarına 1 Kasım'da gerçekleştirilmesi beklenen ikinci turda sandığa gitme çağrısında bulundu.

yerel destek ve teşekkür:

Kafedzhiyska, seçimlerin düzenli yürütülmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Destekte bulunan yerel idareler arasında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valilikleri ile Edirne, Lüleburgaz, Babaeski, Muratlı, Tekirdağ, Kapaklı, Ergene ve Çorlu belediyeleri öne çıktı. Başkonsolos, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin, vatandaşların oy kullanma haklarını rahat ve sorunsuz şekilde kullanabilmeleri açısından önemine dikkat çekti.

vatandaşın mesajı:

Oy kullanmak üzere konsolosluğa gelen vatandaşlardan Elmas Aslan, seçimlerin Bulgaristan için hayırlı olmasını diledi. Aslan, seçimlerin bir ülkenin refahı ve güveni açısından belirleyici olduğunu söyleyerek, "İnşallah hayırlara vesile olsun. Bir Avrupa ülkesi olarak, bir vatandaş olarak söyleyeceğim şudur; seçim bir ülkenin, bir halkın refahıdır, güvenidir. Daha güzel bir dünya için hak edilen insanlar seçilsin," ifadelerini kullandı.

Sandıkta yürütülen oy verme işlemi boyunca hem başkonsolosluğun yetkilileri hem de emniyet güçleri tarafından sağlanan düzen, düşük katılıma rağmen sürecin sorunsuz tamamlanmasına zemin hazırladı. Yetkililer, ikinci tur çağrısının uygulanması halinde benzer bir düzen ve güvenlik tedbirinin sürdürüleceğini belirtti.

BULGARİSTAN’IN EDİRNE BAŞKONSOLOSLUĞU BİNASINDA SANDIK KURULDU