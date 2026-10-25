Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Sivas'ta KPSS oryantasyonunda küpe ve kimlik sorunları sınava girişleri etkiledi

ÖSYM'nin KPSS Ortaöğretim sınavında Sivas'ta bir adayın küpeleri üst aramada çıkarıldı; başka bir aday ise ehliyetle sınava alınmadı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sivas'ta KPSS oryantasyonunda küpe ve kimlik sorunları sınava girişleri etkiledi

Sivas'ta KPSS Ortaöğretim uygulaması ve yaşananlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı, ülke genelinde yoğun bir katılımla başladı. Sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Uygulama 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirildi; 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıldı.

Sınavın saat 10.15'te başlaması planlandı; adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak ve cevaplama süresi 130 dakika olarak belirlendi. Sınavın bitiş saati 12.25 olarak duyuruldu. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara ayrıca 30 dakika ilave süre tanınacak.

Sivas'ta küpe engeli:

Sivas'ta sınava son dakika yetişen bir kadın adayın binaya girişinde üst arama uygulaması sırasında küpeleri sorun oluşturdu. Görevliler tarafından küpelerinin çıkarılması istenen adaya, sınav görevlisi memur ve polis tarafından yardım edildi. Küpeleri sınav giriş süresi dolmadan çıkarılan aday, üst aramasının tamamlanmasının ardından sınav binasına alındı.

Kimlik yerine ehliyet getiren aday:

Bir başka aday ise kimlik yerine ehliyetini getirdiği için görevliler tarafından içeri alınmadı. Aday, sınav yerinde ehliyetin kimlik yerine geçtiğine dair serzenişte bulunarak "Sınava girmeyeceğim" diyerek geri döndü. Görevliler, kimlik ve sınav güvenliği kurallarına göre hareket etti.

Bu olaylar, sınav günü hazırlıkları ve sınav giriş kurallarına dikkat edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu; adayların belgelerini ve sınav güvenliği uygulamalarını önceden kontrol etmeleri gerektiği vurgulanabilir.

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) TARAFINDAN DÜZENLENEN VE 2 MİLYON 985 BİN 438 ADAYIN...

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) TARAFINDAN DÜZENLENEN VE 2 MİLYON 985 BİN 438 ADAYIN BAŞVURDUĞU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cami gençlik buluşması Emirdağ’da öğrencileri bir araya getirdi
images

Jandarmanın zamana karşı yarışı: lastiği patlayan adaylar sınava 1 dakika kala y...
images

İlkadım’da oyunla öğrenen çocuklar trafikte bilinçleniyor
images

Son dakikada yetişenler: Ordu'da 2026-KPSS sabah koşturmacası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozüyük'te polis ekipleri KPSS adaylarının son dakika yardımına koştu

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı

Cami gençlik buluşması Emirdağ’da öğrencileri bir araya getirdi

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı