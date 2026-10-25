Sivas'ta KPSS oryantasyonunda küpe ve kimlik sorunları sınava girişleri etkiledi

Sivas'ta KPSS Ortaöğretim uygulaması ve yaşananlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı, ülke genelinde yoğun bir katılımla başladı. Sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Uygulama 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirildi; 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıldı.

Sınavın saat 10.15'te başlaması planlandı; adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak ve cevaplama süresi 130 dakika olarak belirlendi. Sınavın bitiş saati 12.25 olarak duyuruldu. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara ayrıca 30 dakika ilave süre tanınacak.

Sivas'ta küpe engeli:

Sivas'ta sınava son dakika yetişen bir kadın adayın binaya girişinde üst arama uygulaması sırasında küpeleri sorun oluşturdu. Görevliler tarafından küpelerinin çıkarılması istenen adaya, sınav görevlisi memur ve polis tarafından yardım edildi. Küpeleri sınav giriş süresi dolmadan çıkarılan aday, üst aramasının tamamlanmasının ardından sınav binasına alındı.

Kimlik yerine ehliyet getiren aday:

Bir başka aday ise kimlik yerine ehliyetini getirdiği için görevliler tarafından içeri alınmadı. Aday, sınav yerinde ehliyetin kimlik yerine geçtiğine dair serzenişte bulunarak "Sınava girmeyeceğim" diyerek geri döndü. Görevliler, kimlik ve sınav güvenliği kurallarına göre hareket etti.

Bu olaylar, sınav günü hazırlıkları ve sınav giriş kurallarına dikkat edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu; adayların belgelerini ve sınav güvenliği uygulamalarını önceden kontrol etmeleri gerektiği vurgulanabilir.

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) TARAFINDAN DÜZENLENEN VE 2 MİLYON 985 BİN 438 ADAYIN BAŞVURDUĞU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞLADI.