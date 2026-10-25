Kalite komisyonlarına eğitimle birimlerde kalite süreci pekiştirildi

BŞEÜ'de birim kalite komisyonlarına yönelik eğitim gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitim, üniversitenin kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesine odaklandı. Programa akademik ve idari birimlerde kalite güvencesi çalışmalarından sorumlu Birim Kalite Komisyonu başkanları ve raportörleri katıldı.

Eğitimin içeriği:

Oturumda kalite güvencesi sisteminin yükseköğretim kurumları için önemi ile komisyonların rol ve sorumlulukları ele alındı. Doç. Dr. Aysun Acun kalite süreçlerinin kurumsal gelişim ve sürekli iyileştirme çalışmalarına katkısını değerlendirdi. Ayrıca Öğr. Gör. Saide Allahverdi tarafından Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü ayrıntılarıyla anlatıldı ve uygulamaya dönük örneklerle pekiştirildi.

Süreç izleme ve sürekli iyileştirme:

Eğitimde, kalite çalışmalarının yalnızca planlama ve uygulama aşamalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekildi. Süreçlerin düzenli olarak izlenmesi, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve çıkan sonuçlara göre gerekli iyileştirmelerin yapılması vurgulandı. Katılımcılara, raporlama ve değerlendirme mekanizmalarının etkin kullanılmasının önemi aktarıldı.

Gerçekleştirilen programla amaç, Birim Kalite Komisyonlarının kalite güvencesi süreçlerindeki rol ve sorumluluklarını güçlendirmek, üniversite genelinde ortak bir kalite anlayışı geliştirmek ve sürekli iyileştirme kültürünü yaygınlaştırmaktı. Eğitimde sunulan yaklaşımlar ve PUKÖ pratiği, birimlerde uygulanabilir adımlar olarak öne çıktı.

BŞEÜ'DE BİRİM KALİTE KOMİSYONLARINA EĞİTİM VERİLDİ