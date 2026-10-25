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Kpss maratonunda küçük ayrıntılar sınavı zora soktu

KPSS ortaöğretim sınavına 2 milyon 985 bin 438 aday katıldı; bazı adaylar takı ve kimlik uygulamaları nedeniyle sınava yetişemedi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kpss maratonunda küçük ayrıntılar sınavı zora soktu

sınav organizasyonu ve merkez dağılımı:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu, ülke genelinde geniş çaplı bir organizasyonla başladı. Sınava başvuran aday sayısı 2 milyon 985 bin 438 olarak kaydedildi. KPSS Ortaöğretim için 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da toplam 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıldı.

Sınav saat 10.15’te başlayıp saat 12.25’te sona erecek. Adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri kapsamında toplam 120 soru yöneltilecek ve cevaplama süresi 130 dakika olacak. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar için ayrıca 30 dakika ilave süre öngörülüyor.

giriş işlemleri ve kimlik denetimi:

Sınava, ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar katıldı. Girişlerde uygulanan kimlik ve belge denetimleri, bazı adaylar için belirleyici oldu. Kimlik yerine ehliyet getiren bir aday görevlilerce içeri alınmadı; aday sınava giremeyeceğini belirterek binadan ayrıldı. Olay, kapı önündeki kimlik kontrollerinin hukuki ve uygulama açısından netliğinin sınav günü için ne kadar kritik olduğunu gösterdi.

güvenlik uygulamaları ve sınava yetişme güçlüğü:

Güvenlik taramaları sırasında takılarda da sıkıntılar yaşandı. Sivas’ta sınava son anda yetişmeye çalışan bir kadın adayın küpeleri, üst araması sırasında çıkarılması istendi. Görevliler ve bir polis memuru eşliğinde küpeler çıkarılan aday, sınav giriş süresi dolmadan üst aramasını tamamlayıp salona alındı. Bu tür anekdotlar, adayların sınav günü hazırlıklarında küçük ayrıntılara dikkat etmelerinin önemini vurguluyor.

Genel olarak, yoğun katılım ve sıkı denetimler nedeniyle sınav girişindeki prosedürler belirgin bir rol oynadı. Adaylara, sınav kurallarına uygun kimlik getirme, metal eşyaları önceden çıkarma ve sınav merkezine zamanında ulaşma konusunda uyarılar yinelendi.

KPSS heyecanı küpeleri unutturdu

KPSS heyecanı küpeleri unutturdu

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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